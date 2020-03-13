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13 березня • оновлено в 11:55
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Зеленського викрили в тиску на Конституційний суд. Відео

1.4т
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Президент України Володимир Зеленський заздалегідь знав, що Конституційний суд визнав неконституційними ключові норми судової реформи, яку ініціював голова держави.

Про це в Facebook повідомляє "Центр Протидії Корупції".

Так, 5 березня Зеленський в Полтаві на брифінгу, відповідаючи на питання, повідомив, що КСУ скасували його судову реформу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Ви знаєте, ми вже прийняли одну судову реформу, Конституційний Суд скасував її, там було скорочення суддів ...", – розповів гарант.

Але лише 11 березня Конституційний суд визнав неконституційними ключові норми судової реформи Зеленського.

"Тобто, Зеленський майже за тиждень до рішення Конституційного суду вже знав про саме рішення. "Незалежність"та "непідконтрольність" Конституційного суду у всій красі", – відмічено в повідомленні ЦПК.

Нагадаємо, що 16 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за судову реформу, яку ініціював Зеленський. Її ключовими пунктами стали перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і очищення Вищої ради правосуддя.

Також пропонувалося скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і новий відбір з акцентом на "доброчесності". Саме це норму під сумнів судді Верховного Суду і оскаржили в КСУ.

11 березня 2020 року Конституційний Суд України скасував судову реформу Зеленського. Фактично своїм рішенням суд визнав неконституційними головні зміни, які повинні були бути направлені на реформу органів суддівського управління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Верховного Суду розгромила судову реформу президента Володимира Зеленського.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Конституційний суд України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Жулик ли Зеленский? Конечно жулик. Но не по причине давления на Констуционный суд. Он жулик потому, что обманул с гарантиями Конституции. Статья 5 утверждает, что в Украине власть народ, у нас демократия. А по факту народ властью быть не может, условий для этого нет. Ведь народ в Украине стараниями государства остаётся неопределённым явлением. Нет официального и обоснованного исторически определения для народа, и все тут, бомж без паспорта. А кто должен был обеспечить выполнение всего того, что в Конституции сказано? Кто гарант? Президент. И именно потому, что он своих обязанностей не выполняет, из-за этого и народ никто, а его власть в руках узурпатора. Давление на Конституционный суд? Да на судей, которые в упор не замечают узурпации власти народа посредством игнорирования обязательств гаранта, на них не давить надо. Сажать их надо и мантий лишать, они подельники в деле узурпации власти народа и упразднении демократии в Украине.
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