Зеленського викрили в масштабній брехні на пресмарафоні: де сказав неправду

Шість із чотирнадцяти відповідей, озвучених президентом України Володимиром Зеленським на рекордному пресмарафоні, були неправдивими або містили маніпуляції.

Про це йдеться в матеріалі LIGA.net за результатами перевірки, яку провела команда VoxCheck.

"Всього ми відібрали 14 тез президента, що містять факти і цифри. Тобто в середньому Зеленський озвучував не більше 1 факту на годину. З них 6 містили маніпуляції, перебільшення або були відверто неправдивими. Ще шість тверджень – правда. Зеленський в основному говорив правду, коли йшлося про міжнародну політику. Та й взагалі на цю тему президент під час конференції говорив багато", – відзначили журналісти.

Зеленського викрили у брехні на пресмарафоні РБК-Україна

Правдивими були слова Зеленського:

про політику безпекової допомоги Україні від США;

про налагодження відносин із Польщею;

про непричетність депутатів президентської фракції до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу;

про умови МВФ із встановлення ринкової ціни на газ для населення;

про непідтримку продажу сільгоспземель іноземцям 80% населення;

про те, що закон про особливий статус Донбасу буде діяти до 31 грудня 2019 року.

Не пройшли перевірку заяви:

про соціологічні дані щодо частини населення, яка бажає закінчити війну (Зеленський називає цифру 89%, журналісти ж відзначають, що жодне з опитувань поважних соціологічних компаній, які є у вільному доступі, не мають таких цифр);

про те, що США вже ввели санкції проти "Північного потоку-2" (видання зазначає, що обмеження пройшли схвалення тільки комітету Сенату США);

про те, що Данія підтримує українську сторону в питанні будівництва російського газопроводу (журналісти відзначають, що тут перебільшення, тому що Данія поки утримується від остаточної відповіді);

про зменшення ціни на газ для населення з приходом нової влади (ціни почали знижувати ще в квітні під час правління уряду Гройсмана);

маніпулятивною була відповідь про повернення українців з-за кордону з приходом нової влади (згідно з річними даними Держстату, міграційне сальдо зростало і в 2017, і в 2018 роках);

про бюджет РНБО і бюджет на безпеку й оборону президент перебільшив, назвавши неправдивою інформацію, що в проєкті бюджету закладено 28 млрд грн на РНБО. Зеленський також відзначав, що велика частина цієї суми повернулася до Міністерства оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресмарафон Зеленського в Kyiv Food Market відбувся 10 жовтня. Президент розмовляв із журналістами протягом 14 годин.

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