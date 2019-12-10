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10 грудня • оновлено в 13:39
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Зеленського видали жести: психолог "розшифрував" зустріч у Парижі

15.4т
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Поведінка президента України Володимира Зеленського на "нормандській зустрічі" в Парижі видавала його внутрішнє хвилювання і невпевненість у своїх силах.

Таку оцінку дав психолог, експерт з невербальної комунікації Валентин Кім у ефірі ObozTV. На його думку, Зеленський явно "не потрапляв в унісон" із іншими лідерами – Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним.

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"Зеленський продемонстрував ознаки хвилювання, переживання. Добре було видно, що він нервово покусував губу і не знав, куди подіти праву руку – чи сунути її в кишеню, чи не сунути", – звернув увагу Кім.

"Це ж хвилювання проявилося і під час стартового фотографування. Питання навіть не в тому, що Зеленський ледь не сів на місце Путіна – ну не розгледів таблички і не розгледів, нічого страшного. Тут важливіше, як він відреагував на зауваження. Він дрібно закивав і поспіхом попрямував до свого місця. Ось ця поспішність – вона недоречна і показує невпевненість в цій ситуації", – наголосив він.

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За словами психолога, до підсумкової пресконференції Зеленський адаптувався до ситуації, але, як і раніше, демонстрував ознаки невпевненості.

"Він знову нервово кусав губи, торкався, поспішав", – нагадав він.

"Був один фрагмент: поставили запитання, він спробував відповісти, а потім виявилося, що першою відповідає Меркель. І Зеленський зніяковів. Він і до голови доторкнувся, і дистанціювався від неї. Це ознаки того, що він не у форматі цієї трійки. Він не потрапляє з ними в унісон", – озвучив висновки експерт.

Втім, уточнив Кім, це цілком природна поведінка новачка.

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Також Кім прокоментував фінальну заяву Зеленського з психологічної точки зору.

"Вербальний контекст його фінального виступу: "Я намагався, я робив". Тобто це не фіксація результату, це акцент на діях, які він робив. Зазвичай таке відбувається тоді, коли людина не досягає того, до чого прагнула... З цієї точки зору можу сказати, що Володимир Зеленський сам не дуже високо оцінює результати цієї зустрічі", – резюмував фахівець.

Зеленський у Парижі

Зеленський у Парижі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Валентин Кім Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Теги
нормандський формат Психологія переговори щодо Донбасу
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Чушь чушпанская.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Зеленський, і воно тобі треба було? От ходив би зараз собі на корпоративи, отримував би чайові в труси, вважав би себе генієм. А тепер кожну твою молекулу розглядають під мікроскопом, від аналізів до кліпання віями. І житимеш ти до кінця свого життя в купі лайна, свого і чужого, заслуженого і не дуже.
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Cachko Elena
Cachko Elena
Великий психолог-иди--от. А ты не знаешь,что есть разные психотипы людей ? Зеленский -холерик, он быстро возбуждается, эмоции на лице, нервный, меркель и остальные -флегматики,меланхолики. их хоть по голове бей, они будут всегда невозмутимыми. зеленский полгода в политике , а эти по 20 лет уже. еще бы не нервничать зеленскому. но он вел себя достойно.
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