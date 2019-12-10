Зеленського видали жести: психолог "розшифрував" зустріч у Парижі

Поведінка президента України Володимира Зеленського на "нормандській зустрічі" в Парижі видавала його внутрішнє хвилювання і невпевненість у своїх силах.

Таку оцінку дав психолог, експерт з невербальної комунікації Валентин Кім у ефірі ObozTV. На його думку, Зеленський явно "не потрапляв в унісон" із іншими лідерами – Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним.

"Зеленський продемонстрував ознаки хвилювання, переживання. Добре було видно, що він нервово покусував губу і не знав, куди подіти праву руку – чи сунути її в кишеню, чи не сунути", – звернув увагу Кім.

"Це ж хвилювання проявилося і під час стартового фотографування. Питання навіть не в тому, що Зеленський ледь не сів на місце Путіна – ну не розгледів таблички і не розгледів, нічого страшного. Тут важливіше, як він відреагував на зауваження. Він дрібно закивав і поспіхом попрямував до свого місця. Ось ця поспішність – вона недоречна і показує невпевненість в цій ситуації", – наголосив він.

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За словами психолога, до підсумкової пресконференції Зеленський адаптувався до ситуації, але, як і раніше, демонстрував ознаки невпевненості.

"Він знову нервово кусав губи, торкався, поспішав", – нагадав він.

"Був один фрагмент: поставили запитання, він спробував відповісти, а потім виявилося, що першою відповідає Меркель. І Зеленський зніяковів. Він і до голови доторкнувся, і дистанціювався від неї. Це ознаки того, що він не у форматі цієї трійки. Він не потрапляє з ними в унісон", – озвучив висновки експерт.

Втім, уточнив Кім, це цілком природна поведінка новачка.

Також Кім прокоментував фінальну заяву Зеленського з психологічної точки зору.

"Вербальний контекст його фінального виступу: "Я намагався, я робив". Тобто це не фіксація результату, це акцент на діях, які він робив. Зазвичай таке відбувається тоді, коли людина не досягає того, до чого прагнула... З цієї точки зору можу сказати, що Володимир Зеленський сам не дуже високо оцінює результати цієї зустрічі", – резюмував фахівець.

Зеленський у Парижі president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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