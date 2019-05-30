ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Зеленського в мережі дорікнули шаурмою: про що мова

1.7тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зробив селфі з шаурмою по шляху до Львівської області, де під завалами в шахті "Лісова" загинули двоє робітників.

Про це в Facebook повідомив журналіст Аркадій Бабченко, зазначивши, що неприпустимо робити такі знімки після трагедії.

"Я думав, вони просто гуляють. Вийшли десь недалеко від адміністрації перекусити. Ну, думаю, хоч не дерев'яні, живі люди. А вони, виявляється ... Пі*дець. Це просто п*здець. Так що ж за е*аний п*здец то в голові у цієї людини, а. Скажіть мені, що це все сон. Це просто сон. Я не вірю", – обурювався журналіст.

Зеленського в мережі дорікнули шаурмою: про що мова

Facebook

Зеленського в мережі дорікнули шаурмою: про що мова

Facebook

Нагадаємо, що на Львівщині в ніч на 29 травня в результаті обвалу порід на шахті "Лісова" загинули двоє гірників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський опублікував Селфі з шаурмою. Глава держави стоїть біля заправки в компанії глави Адміністрації президента Андрія Богдана та заступників - Кирила Тимошенка і Юрія Костюка.

У мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир ЗеленськийАркадій Бабченко
Місце
Україна
Теги
шаурмашахтарі
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тарас Бор
Тарас Бор
А ты,Аркаша,я так понимаю,ходишь в трауре и голову пеплом посыпаешь.Ты лучше подыми сводки МВД и посмотри, сколько людей гибнет каждый день на дорогах в ДТП.Страна должна быть в круглогодичном трауре.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
"Владимир Зеленский сделал с шаурмой по пути во Львовскую область, где под завалами в шахте "Лесная" погибли двое моряков." Какое там море , шахте ))) ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александрова Людмила
Александрова Людмила
Мoя блaгoдaрность вcем тeм, ктo показал мне этoт чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁thause Прoсто пройдя пpocтой oпроc получилa пoчти полyгoдoвую зарплату)) Пользyйтecь, покa eщe ecть возможность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-