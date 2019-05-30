Зеленського в мережі дорікнули шаурмою: про що мова

Президент України Володимир Зеленський зробив селфі з шаурмою по шляху до Львівської області, де під завалами в шахті "Лісова" загинули двоє робітників.

Про це в Facebook повідомив журналіст Аркадій Бабченко, зазначивши, що неприпустимо робити такі знімки після трагедії.

"Я думав, вони просто гуляють. Вийшли десь недалеко від адміністрації перекусити. Ну, думаю, хоч не дерев'яні, живі люди. А вони, виявляється ... Пі*дець. Це просто п*здець. Так що ж за е*аний п*здец то в голові у цієї людини, а. Скажіть мені, що це все сон. Це просто сон. Я не вірю", – обурювався журналіст.

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Нагадаємо, що на Львівщині в ніч на 29 травня в результаті обвалу порід на шахті "Лісова" загинули двоє гірників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський опублікував Селфі з шаурмою. Глава держави стоїть біля заправки в компанії глави Адміністрації президента Андрія Богдана та заступників - Кирила Тимошенка і Юрія Костюка.

У мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

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