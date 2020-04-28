Зеленського спіймали на брехні про рекорди Ради

Президента України Володимира Зеленського спіймали на перебільшенні якості роботи Верховної Ради дев'ятого скликання.

Фактчекінг його заяви у фільмі, присвяченому першій річниці влади, зробило видання Bihus.Info. Зокрема, претензії викликали слова глави держави про те, що продуктивність чинного парламенту є найвищою в історії.

"Результат є результат: 180 законів за 8 місяців було ухвалено у Верховній Раді України. Де є така статистика?" – сказав він 22 квітня у фільмі "Рік президента Зеленського".

Однак журналісти нагадали, що іще 28 лютого Комітет виборців України здійснив свій підрахунок, де порівняв результативність перших шести місяців роботи Верховної Ради 9-го скликання з аналогічним періодом роботи попереднього скликання, за президентства Петра Порошенка.

Згідно зі статистикою, за перші пів року депутатами ВР VIII скликання було ухвалено 173 закони, тоді як ВР IX скликання – 155 законів. Тобто нинішній парламент за перші пів року роботи ухвалив менше законів, ніж попередній за аналогічний період.

Володимир Зеленський

Крім того, для спростування слів Зеленського було проаналізовано й інший показник – "коефіцієнт законотворчості". Він розрахований як співвідношення кількості законопроєктів, які в підсумку стали законами, і календарних днів, протягом яких Верховна Рада ці законопроєкти зареєструвала.

Наприклад, нинішня Верховна Рада на день виходу фільму "Рік президента Зеленського" з усіх зареєстрованих у поточному скликанні проєктів проголосувала за 174 закон. Працювала вона 238 днів. Тому її коефіцієнт законотворчості становить 0,73 закону за один календарний день.

Найкращий показник за весь час своєї роботи, згідно з даними пошукової бази Верховної Ради, мають парламенти одразу двох скликань – 4-го і 6-го.

Верховна Рада 4-го скликання працювала ще за старої Конституції – її каденція становила 4 роки. При цьому половину цього часу вона пропрацювала ще за президента Леоніда Кучму, а половину – вже за президента Віктора Ющенка. Крім того, без дострокового розпуску Рада пережила Помаранчеву революцію.

Але ці потрясіння не завадили депутатам показувати більшу продуктивність, ніж демонструє нинішнє скликання парламенту. Коефіцієнт законотворчості тоді становив 0,77 закону на день (1140 результативних законопроєктів за 1473 календарні дні).

Верховна Рада 6-го скликання також "пережила" двох президентів. Депутати починали свою роботу ще за президента Ющенка, а закінчили – за експрезидента-втікача Віктора Януковича. Саме це скликання парламенту показало поки найвищу результативність в історії – 0,78 закону на день (1442 результативні законопроєкти за каденцію тривалістю 1847 дні). Тому поки чинна Верховна Рада 9-го скликання посідає третє місце за цим коефіцієнтом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також Зеленський у фільмі про першу річницю своєї влади заявив, що зараз чиновники в Україні отримують до 47 тис. грн, що не відповідає дійсності.

Зокрема, глава держави не уточнив, що зарплати працівників бюджетних установ обмежили тільки з квітня і до кінця карантину.

Крім того, у фільмі президент похвалився боротьбою з корупцією. Як приклад успішного кейса він навів скандальну справу "Укрбуду", але не сказав правду про чинну схему ексголови компанії.

Так, Зеленський промовчав про те, що Максим Микитась продовжує отримувати десятки мільйонів гривень з держбюджету за проєктом будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобилі.

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