Зеленського розкритикували за призначення в ОПУ міліціонера часів Януковича: це плювок в обличчя українцям

Українські політики і громадські діячі бурхливо відреагували на призначення Володимиром Зеленським Олега Татарова, який у 2011-2014 роках обіймав посаду заступника глави МВС, заступником керівника Офісу президента.

У соціальних мережах вони зазначили, що призначення міліціонера часів Януковича – плювок в обличчя всім українцям. Зокрема, нардеп 8-го скликання Борислав Береза в Facebook заявив, що засуджує рішення президента. Він нагадав, що Татаров переслідував учасників Майдану і розповідав, що "майданівці самі себе постріляли".

"Я розумію, що він дуже старанний і буде виконувати всі команди Єрмака, але хочеться, щоби Зеленський пам'ятав, до чого подібні "виконавці" довели Януковича. Або куди. У будь-якому разі перше призначення (Кирила Буданова призначили начальником Головного управління розвідки Міноборони. – Ред.) я всіляко підтримую, а друге засуджую. Але для людини, яка погано грає роль президента, це неважливо. Йому має бути важливіше, як він закінчить і чим запам'ятається. Янукович, наприклад, запам'ятався своїм злодійством і будівництвом Межигір'я, корупцією, боягузтвом і втечею в Росію. Цікаво, чи замислюється про це Зеленський?" – написав Береза.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса заявив, що хаотичні дії першого року президентства Зеленського призвели до того, що "пристойні" люди вже не погодяться на призначення.

"А хто піде? Той, у кого немає цінностей і хто розглядає посаду як спосіб заробити. Вибір у Зеленського тепер тільки з таких людей. Тому що їм може бути неважливо, що їх звільнять через два місяці. Їм неважливо, що їх репутацію зітруть у порошок. Її ж усе одно немає. Їм важливо отримати доступ до ресурсу. І чим довше він буде, тим краще. Тому що кожен день принесе їм багато-багато грошей. І хаос у владній вертикалі їм тільки на руку. Вони люблять жити в такому середовищі", – написав Фурса у Facebook.

Волонтер Мирослав Гай нагадав, що Татаров переслідував учасників Революції Гідності і говорив, що майданівці вбили себе самі.

"Зеленський, схаменися. Тебе ведуть вузьким коридором до загибелі. Не чує. Тому що захоплений власним політичним самогубством. Зрештою, його таємне бажання – піти з посади, забути про все це, як страшний сон, відпочити, – буде виконано. Але з такою діяльністю і бездіяльністю це бажання може здійснитися в абсолютно інший, не дуже хороший для Зеленського спосіб", – написав Гай.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі від переселенців Донецької області, журналіст Денис Казанський заявив, що призначення Татарова – це "дно і плювок в обличчя всьому громадянському суспільству". А також – знущання над пам'яттю загиблих в лютому 2014-го.

"Персональну відповідальність за це ганебне призначення несе президент Володимир Зеленський. Фактично він просто познущався зараз над родичами тих, кого розстріляли тоді на київських вулицях. Над тими ж людьми, з якими не так давно зустрічався і яким дивився в очі", – написав Казанський в своєму Telegram.

Адвокатка сімей загиблих на Майдані Євгенія Закревська також обурилася призначенням Татарова. Закревська нагадала, що саме з Татаровим пов'язані можливі фальсифікації міліції справ щодо майданівців, яких правоохоронці ловили і били в центрі Києва, а потім їм інкримінували хуліганські дії та масові заворушення.

Блогерка Олена Яхно припустила, що Татаров, як чиновник часів Януковича, повинен підлягати люстрації. Але сама визнає, що після зміни назви Адміністрації президента на Офіс президента всіх працівників АП вивели з-під дії закону.

"Нормально! Такий розклад дуже добре вписується в загальний сюр нинішньої влади!" – написала вона в Facebook.

Народний депутат партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв припустив, що Татаров займеться протидією не корупції, а НАБУ, у якого Печерський суд забрав справу проти суддів ОАСК і "чиї розмови про переворот, реванш і інші жахливі речі, стали шоком для всіх".

"Можна не сумніватися, в які три букви направлять цю справу. І ДБР у цій дорозі буде тільки перевальним пунктом. А все тому, що Зеленському перед виборами захотілося лояльності і контролю за адмінсудами. Розлючений падінням рейтингу хлопчик остаточно вирішив пограти в Януковича? Тим швидше для нього все закінчиться", – написав Ар'єв у Facebook.

Сергій Фурса / Facebook

Сергій Фурса / Facebook

Борислав Береза / Facebook

Олена Яхно / Facebook

Володимир Ар'єв / Facebook

Мирослав Гай / Facebook

Денис Казанський / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова, який буде відповідати за правоохоронний напрям. Глава держави підписав відповідний указ 5 серпня.