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Командувача ССО попередили про можливі наслідки за публічне приниження Зеленського

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Коли командувач Силами спеціальних операцій ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Луньов не віддав військове вітання новому головнокомандувачу і президенту Володимиру Зеленському — він порушив статут.

За таке порушення передбачені дисциплінарні санкції, пояснив у ефірі ObozTV журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний.

Нагадаємо, що скандальний інцидент трапився 20 травня на церемонії представлення командування ЗСУ після інавгурації Зеленського. Командувач ССО Ігор Луньов і глава СБУ Василь Грицак знехтували військовим вітанням і не приклали руку до головного убору. Однак Грицак ще до цього написав заяву про відставку.

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На думку Шовкошитного, демарш Луньова і Грицака — демонстрація їхньої особистої позиції щодо нового головнокомандувача.

"Це найбільший рівень неповаги, який військовий може виявити до цивільного. Вони його публічно принизили. Чи пробачить він це — подивимося", — сказав волонтер.

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Він уточнив, що в цивільному житті важко підібрати аналогію подібному вчинку.

"Цивільним людям складно це пояснити. Але військові зобов'язані це робити. У них головний закон — це статут. Військові всі живуть за статутом. Статут чітко визначає, що вони мають віддавати честь вищому за званням або верховному головнокомандувачу. Вони цього не зробили", — зазначив Шовкошитний.

"Жодної кримінальної відповідальності за це не передбачено, звісно. Дисциплінарні є санкції. Можливо, якщо Зеленський це не "проковтне", то може запам'ятати і надалі кисень їм перекриватиме", — не виключив журналіст.

Ігор Луньов на церемонії представлення ЗСУ новому головнокомандувачу

Ігор Луньов на церемонії представлення ЗСУ новому головнокомандувачу

Раніше інцидент в ефірі ObozTV прокоментував військовий дипломат Петро Гаращук. Він закликав Ігоря Луньова пояснити свій вчинок.

"Відповідь має дати сам пан Луньов. І на мій погляд, найближчим часом. Будь ласка, знайдіть можливість пана Луньова запитати. Якщо це неприйняття — тоді Луньов має написати рапорт і піти у відставку", — наголосив Гаращук.

Як це було – на відео:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Игор ЛуньовРодіон ШовкошитнийВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
арміяЗСУінавгураціяскандалиЗбройні сили України
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Chocewicz Aleksander
Chocewicz Aleksander
Це шляхетний вчинок справжніх офіцерів, які не віддали честі тому, хто її не має.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Никогда не думала, что скажу это относительно Грицака, и точно относительно спецназовца - РЕСПЕКТ!
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Отдать честь дезертиру-это унижение для офицера-фронтовика, унижение армии, какой бы пост этот дезертир не занимал, даже президента и главнокомандующего.
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