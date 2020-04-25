Володимира Зеленського продовжують заганяти у пастки представники старої політики. Такі дії відриватимуть президента не лише від виборців, але і позбавлятимуть його міжнародної підтримки.

Зовсім нещодавно я писав про ЗАГРОЗУ РЕВАНШУ з боку реакційних сили - сил минулого "старого режиму", як французи називають дореволюційну Францію - епоху коли посади продавалися, а податки вибивалися з населення приватними відкупниками. На превеликий жаль, потенційна загроза може МАТЕРІАЛІЗУВАТСЯ. Промайнула новина, що керівників двох держслужб, які були створені замісь адміністративного Левіафана (фіскальної служби) - податкової (Сергій Верланов) та митної (Максим Нефьодов), звільняються з посад Кабміном.

Володимир Зеленський

На наших очах відбувається реставрація старого корумпованого порядку. Як ті ж французи казали про повернення Бурбонів на трон: "вони нічого не забули і нічому не навчилися".

Прикро, що ініціатором цих деструктивних процесів - а політична реакція та повернення до корупційних практик це завжли руйнація нового та надії на рух вперед - виступає Андрій Єрмак, який замість забезпечення діяльності Президента та впорядкування своїх взаємин з братом (маю на увазі плівки, на яких людина з голосом, що схожий на голос брата Єрмака, виступає посередником у купівлі високих посад у держапараті), вирішив скористатися своєю близькістю до глави держави у власних егоїстичних антисуспільних цілях. Завважу тут, що ситуація коли керівник президентського апарату має аж надто значну вагу та ще й використовує її за спиною національного лідера всупереч національним інтересам є абсолютно неприродньою для демократичного режиму. Чи багато людей - навіть політологів - пам’ятають ім‘я теперішнього глави апарату президента Трампа, людини яка обслуговує найвпливовішого лідера світу?

Повернення фіскалів старого режиму означатиме не лише реставрацію схем, посилення тиск на малий та середній бізнес. За умов падемії з її болісними наслідками для економік світу (а для України з її сировинною економікою удар по доброту населення буде особливо болісним) особливо важливою є співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, першочергово МВФ. Звільнення реформаторів, які прийшли на посади через відкриті конкурси, стане чітким сигналом нашим партнерам з розвинутого світу про повернення українських "Бурбонів"-реваншистів, а це може спричинитися до згорнення кредитних лінії з боку МВФ. Це серйозна загроза, адже Президент визначив кредит МВФ як кров для економіки.

Показово, що у внутрішній емейл розсилці Єврокомісії інформація про звільнення Верланова пройшла у рубриці “Bad news”. Це дійсно погана новина для сподівань на технократичні ефективні реформи, реформи, які покликані модернізувати Україну.

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