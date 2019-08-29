Зеленського попередили про жорстку перевірку на міцність

Після початку роботи нової Верховної Ради президенту України Володимира Зеленського чекає серйозна перевірка на міцність. Адже тепер люди, нарешті, почнуть оцінювати його реальні дії.

Отже, у глави держави є тільки два шляхи – або затьмарити досягнення свого попередника, або потьмяніти перед ним. Про це в статті для "Крим. Реалії" пише український журналіст Павло Казарін.

Він висловив переконання в тому, що найближчі п'ять років визначать не тільки біографію Зеленського, а й ставлення до каденції Петра Порошенка. Журналіст нагадав, що новому президенту довіряють 70% українських громадян, і за цим показником він абсолютний рекордсмен серед попередників.

"Але, якщо бути точним, ці цифри – вони не про чинного главу держави. Вони про віру українських виборців в результат свого голосування. Тому що аж до осені Володимир Зеленський за своїм функціоналом приречений нагадувати британську королеву. Немає сенсу підводити підсумки його першої "стоденки" – вона припала на виборчу кампанію. Будь-які проміжні підсумки можна буде підбивати лише після другої "стоденки". Яка почнеться вже з вересня", – пише Казарін.

Він підкреслив, що саме тоді українці зможуть оцінити законотворчість нового парламенту, пріоритети президентської команди, кадрові призначення та масштаб обіцяних реформ. Аналізуючи все це, виборці Зеленського отримають підстави для висновків, а також приводи для оптимізму і причини для розчарувань. Поки ж, вважає журналіст, 70% довіри – це історія про "очікування щастя" і "віру у власні надії".

"Але в тому й особливість, що президентство Володимира Зеленського напише не тільки його особисту політичну біографію. Воно ж напише політичну біографію Петра Порошенка. Ставлення до політика в кінці його каденції завжди залежить від рівня очікувань на її початку", – пише Казарін.

Володимир Зеленський

Він нагадав, що для багатьох українців останні п'ять років стали періодом нездійснених надій. Хтось чекав закінчення війни, хтось – побутового благополуччя, а хтось – перемоги над корупцією і нових правил гри.

"Будь-яка спроба підбити "гамбурзький рахунок" останні п'ять років зараз приречена. Вона буде впиратися в емоції, когнітивні спотворення і особистий вибір людей, який вони робили на виборчих дільницях. Зрештою, люди – істоти не раціональні, а ті, які раціоналізують. І немає нічого дивного, що сьогодні вони готові виправдовувати наперед своє недавнє волевиявлення. Ясність з'явиться згодом", – вважає журналіст.

"Якщо Зеленський виявиться реформатором, то заслуги Порошенка потьмяніють. І навпаки. Новий президент може домогтися того, що президентство Петра Порошенка буде сприйматися як період стабільності і відповідальності. Дозволить його прихильникам вимовляти сакраментальне "ми попереджали". Підтвердить їх право заявляти про те, що політика – не місце для аматорів", – додав він.

Підсумовуючи, Казарін підкреслив, що зараз прихильники нового президента переконані у власній правоті. Однак цей оптимізм – всього лише оптимізм очікувань. І вже починаючи з осені його чекає перевірка на міцність.

"І лише тоді біографія п'ятого президента почне набувати контурів і оцінок. Ошукані очікування завжди схожі на бумеранг. Петро Порошенко знає про це, як ніхто", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що Зеленський став президентом України, тому що вибрав безпрограшну стратегію, дозволяючи виборцям самим придумувати йому образ. Журналіст підкреслив, що Україна голосувала не за "найрозумніших" і "найчесніших", а вибирала "торговців чудесами": у 2019 році на роль "чудотворця" краще за всіх підходив Зеленський.

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