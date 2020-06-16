Зеленського попередили про реакцію євродепутатів на переслідування Порошенка

Член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив, що 18 червня під час онлайн-саміту Східного партнерства у лідерів європейських держав можуть виникнути запитання до президента Володимира Зеленського через переслідування Петра Порошенка.

Таку думку він висловив у ефірі "5 каналу". За його словами, приводи, якими влада погрожує Порошенкові, незрозумілі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"18 числа, коли буде відбуватися офіційний відео-саміт Східного партнерства, виступатиме Зеленський. Напевно, йому можуть поставити певні запитання, і я не здивуюся, якщо вони будуть стосовно ситуації, коли владна більшість під такими важко зрозумілими приводами погрожує колишньому президенту і лідеру опозиції тюремним ув'язненням", – сказав Кубілюс.

Він також зауважив, що для Європейського Союзу є надзвичайно важливим, щоб Україна показувала найкращі приклади демократії, а не повторювала історію експрезидента-втікача Віктора Януковича.

"Перед цим зібранням як завжди традиційно буде відбуватися нарада лідерів Європейської народної партії, в тому числі в цю співдружність входить і партія Порошенка. І ми будемо обговорювати майбутнє Східного партнерства. Ми запропонували дуже амбіційні цілі. Це було погоджено на рівні парламентарів. І звісно для нас дуже важливо, щоб така держава як Україна була справжнім лідером у цьому процесі. І в цьому плані дуже важливо, щоб Україна показувала найкращі приклади демократії", - наголосив євродепутат.

Кубілюс нагадав, що такий приклад справжньої демократії показала Україна після минулорічних виборів, коли у демократичний спосіб владу отримала більшість Зеленського. "З іншого боку, Україна може показати і гарний приклад, як нова правляча більшість себе поводить по відношенню до опозиції", – наголосив Кубілюс.

Він додав, що в пострадянських країнах дуже часто влада намагається уживати такі заходи проти опозиції, які в західному світі просто ніхто не розуміє.

"Особливо, коли питання стосується якихось кадрових призначень. Ми, звісно, слідкуємо за ситуацією дуже уважно. І слідкуємо тому, що ціла низка прикладів, і поганих прикладів ми бачили за останнє десятиліття у різних країнах Східного партнерства", – зазначив євродепутат.

Він нагадав про те, як Янукович свого часу намагався виправдати перед європейськими партнерами ув’язнення лідерів опозиції, однак йому це не вдалося. "Я думаю, що для України було б дуже погано повторити щось схоже на те, що вже було", – наголосив Кубілюс.

Нагадаємо, раніше депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг адміністрацію Володимира Зеленського від політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Зеленський повинен не переслідувати Порошенка, а дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, впливовий європейський політик, дипломат, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт заявив, що переслідування Порошенка з боку Володимира Зеленського будуть в центрі уваги європейських партнерів.