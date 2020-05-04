Зараз рівень підтримки президента України Володимира Зеленського становить 45%, хоча в другому турі виборів у квітні 2019 року за нього проголосували 73% виборців.

Про це свідчать підсумки опитування Центру Разумкова, проведеного в період з 24 по 29 квітня. Результат враховував думки тих людей, які би брали участь у голосуванні та визначилися зі своїми фаворитами.

При цьому 13% респондентів висловили б підтримку Петру Порошенку, 11% – Юрію Бойку, 6% – Ігорю Смешку, 5% – Юлії Тимошенко, 3,5% – Анатолію Гриценку і 2% – Олегу Ляшку.

Опитування про ставлення українців до Зеленського та "Слуги народу" Центр Разумкова

В цілому нинішньому главі держави зараз довіряють 57% опитаних українців, а не довіряють 37%.

Говорячи про можливі вибори до Верховної Ради України, більшість українців висловили готовність підтримати президентську партію "Слуга народу" – 41,5% тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився, за яку партію голосувати.

При цьому за "Опозиційну платформу – За життя" готові віддати свій голос 14% респондентів, за "Європейську солідарність" – також 14%, за ВО "Батьківщина" – 7%, за "Силу і честь" – 4,5%, за "Голос" – 3%.

Володимир Зеленський Delo.ua

Опитування про ставлення українців до Зеленського та "Слугу народу" Центр Разумкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними телефонних опитувань КМІС, на початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів, тоді як у березні – 46%. При цьому зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% проти 21% у березні.