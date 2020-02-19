Зеленського підловили на брехливих обіцянках: спливло старе інтерв'ю

У Комітеті виборців України підловили президента України Володимира Зеленського на невиконанні деяких передвиборчих обіцянок.

Так, експерти проаналізували інтерв'ю тоді ще кандидата на пост глави держави від 19 січня 2019 року. Результати показали в середу, 19 лютого, в Facebook.

Тоді Зеленський озвучив низку важливих позицій щодо його бачення закінчення війни на Донбасі, особливостей зовнішньої політики та основних підходів до кадрової політики. Стверджується, що рік потому значна частина ідей так і не була реалізована, а деякі з них – і зовсім втілені навпаки.

Комітет виборців України

Зокрема, кандидат у президенти обіцяв залучати до роботи у владі професіоналів. Після обрання Зеленського в його команді з'явилися знайомі, друзі та партнери по студії "Квартал 95": наприклад, співвласник "Кварталу" Іван Баканов став главою СБУ, сценарист Юрій Костюк – заступником керівника Офісу президента, а тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо був призначений радником секретаря РНБО.

"Я хочу, щоб перестали стріляти. Ось ці "домовленості", мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися", – заявляв Зеленський.

Експерти відзначили, що одним із пріоритетів роботи президента дійсно стали активні спроби домогтися припинення обстрілів і розведення військ. Однак їх практична реалізація виявилася значно важчою, ніж було заявлено. Так, навіть незважаючи на розведення військ, бойові дії тривають і кількість жертв постійно зростає.

Критикував Зеленський також Мінські домовленості: "Вони не дуже працюють. Я б хотів додати ще кілька країн, може трохи переформатувати. Може залучити ще країни – західні".

У КВУ звернули увагу, що Зеленському не вдалося просунутися в цьому питанні і склад учасників Мінського процесу залишається таким же, як і раніше. Причому це питання більше фактично не порушується командою президента в публічному просторі.

Зеленського підловили на брехливих обіцянках Shutterstock

Зеленський обіцяв "коригувати і змінювати" Мінські угоди. "Реалізація цієї заяви перебуває в процесі виконання. Зокрема, після зустрічі в "нормандському форматі" президент заявив, що ініціюватиме внесення змін до Мінських угод. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також додала, що Мінські угоди не є "скам'янілим документом". Однак поки що внесення змін до тексту угод не відбулося", – відзначили в КВУ.

Також кандидат у президенти заявляв, що "ніхто не піде на повну амністію" для терористів "Л/ДНР".

У грудні 2019 року Зеленський сказав, що про амністію бойовиків можна буде говорити тільки тоді, коли на тимчасово окупованій території буде безпека. "При цьому, як і раніше, президент відзначає, що амністія не торкнеться всіх осіб. Зокрема, вона повинна стосуватися тільки "людей, у яких немає крові на руках". Тому в цьому питанні Зеленський є досить послідовним", – підкреслили в комітеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що всі обіцянки, дані виборцям, його команда повинна виконати. За його словами, це стосується і завершення війни на Донбасі.

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