Зеленського "озброїли" перед зустріччю з Путіним: з'явилися нові подробиці

Президент України Володимир Зеленський на закритому засіданні РНБО отримав всю необхідну інформацію для переговорів в "нормандському форматі".
Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "5 каналу" після наради.
"Президент їде на "нормандський формат", озброєний певною інформацією, яка, я думаю, буде абсолютно з користю використана в інтересах нашої держави", – сказав він.
Данілов додав, що 22 українських державних органи і спецслужби "відпрацьовували всі ці процеси".
Володимир Зеленський
ОПУ
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміт "в нормандському форматі".
Стало відомо розклад Володимира Зеленського на "нормандському" саміті.
Прес-секретар російського лідера підтвердив особисту зустріч Путіна і Зеленського в рамках "нормандського формату" 9 грудня.
Зеленський провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона, скоординувавши позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі".
Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".
Тим часом, оточення Володимира Зеленського розглядає можливість внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу після "нормандської зустрічі".
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