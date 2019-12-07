Зеленського "озброїли" перед зустріччю з Путіним: з'явилися нові подробиці

Президент України Володимир Зеленський на закритому засіданні РНБО отримав всю необхідну інформацію для переговорів в "нормандському форматі".

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "5 каналу" після наради.

"Президент їде на "нормандський формат", озброєний певною інформацією, яка, я думаю, буде абсолютно з користю використана в інтересах нашої держави", – сказав він.

Данілов додав, що 22 українських державних органи і спецслужби "відпрацьовували всі ці процеси".

Володимир Зеленський ОПУ

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