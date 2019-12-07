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7 грудня • оновлено в 17:14
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Зеленського "озброїли" перед зустріччю з Путіним: з'явилися нові подробиці

3.9т
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Президент України Володимир Зеленський на закритому засіданні РНБО отримав всю необхідну інформацію для переговорів в "нормандському форматі".

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "5 каналу" після наради.

"Президент їде на "нормандський формат", озброєний певною інформацією, яка, я думаю, буде абсолютно з користю використана в інтересах нашої держави", – сказав він.

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Данілов додав, що 22 українських державних органи і спецслужби "відпрацьовували всі ці процеси".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ОПУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміт "в нормандському форматі".

  • Стало відомо розклад Володимира Зеленського на "нормандському" саміті.

  • Прес-секретар російського лідера підтвердив особисту зустріч Путіна і Зеленського в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

  • Зеленський провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона, скоординувавши позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі".

  • Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

  • Тим часом, оточення Володимира Зеленського розглядає можливість внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу після "нормандської зустрічі".

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Особи
Олекcій Данілов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вы зачем такие смешные?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Продам землю, куплю вышиванку, шаровары с отливом и ... в Польшу на клубнику!!!
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Питон Каа
Питон Каа
Памперсы приклеили...?
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