"Примхлива розпещена дитина": психолог оцінила поведінку Зеленського

У команді президента України Володимира Зеленського немає сильних людей.

Таку думку OBOZREVATEL висловила психолог телеканалу СТБ Валентина Єфімова. "Його купують на лестощі, його купують на вихваляння. Його оточують не ті люди, у нього команда ніяка", - сказала вона.

У цьому контексті психолог нагадала про те, що Зеленський довгий час був лідером в "Кварталі 95". Вона допустила, що сьогоднішня команда президента Зеленського залежна від нього в такій самій мірі, в якій артисти "Кварталу" були залежні від шоумена Зеленського.

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"Всі ці хлопці від нього залежали, і він там звик командувати. Я думаю, що ті люди, які у нього зараз в команді, підігрують йому. Вони показують йому, який він великий, який він класний. Це було видно по тому, як вони себе поводили під час дебатів з Порошенком, як улесливо вони підскакували до нього, як вони шепотіли йому на вушко", - сказала вона.

Психолог переконана: Зеленський не прислухається до рекомендацій своєї команди. "Він ще і неслухняний, він примхлива розпещена дитина. Якщо йому хтось і каже, що треба, наприклад, дотримуватися дрес-коду, він говорить: "Та годі, і так зійде", - припустила Єфімова.

"Його купують на лестощі, його купують на вихваляння. Він до цього звик, і він некритично ставиться до себе. У нього, як і у всякої залюбленої дитини, стільки невиправданих амбіцій, що він вважає, що може поводити себе так, як він хоче", - зробила висновок вона.

У той же час психолог переконана в тому, що дружина президента, Олена Зеленська, "розумна жінка, яка добре знає свого чоловіка". Доказом цього вона вважає той факт, що Олена була проти того, щоб її чоловік балотувався в президенти.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі розкритикували Володимира Зеленського, який під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном не став дотримуватися дрес-коду. Психолог, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрій Гірник з цього приводу сказав: "Я не думаю, що це його особистий смак".

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