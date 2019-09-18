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18 вересня • оновлено в 18:28
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Зеленського не покликали на важливі світові переговори: що трапилося

6.3т Читати матеріал російською

У грудні у Лондоні відбудеться зустріч лідерів НАТО, проте участь українського президента Володимира Зеленського в ній не передбачена.

Про це повідомив на спільному засіданні комітетів ВРУ з питань зовнішньої політики та євроінтеграції профільний віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба, передає УНІАН.

Так, народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко запитала, як нова влада бачить свою участь у саміті НАТО.

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Зеленського не покликали на переговори НАТО

Зеленського не покликали на переговори НАТО

"Станом на сьогодні груднева зустріч визначена не як саміт НАТО, а як зустріч високого рівня. Зараз формат заходу з партнерами Альянсу під час цієї зустрічі не передбачений", – відповів їй Кулеба.

"Будемо відштовхуватися від реалій, від того, які можливості будуть надані нам НАТО", – додав він.

Кулеба також запевнив, що Україна використовує всі можливості взаємодії з Альянсом.

"І той факт, що президент планує зустрітися із членами Північноатлантичної ради НАТО (31 жовтня), я думаю, що є очевидно сигналом, що на вищому рівні відносини з Альянсом залишаються на високому порядку денному", – резюмував він.

Кулеба заявив, що Зеленського не покликали на переговори у НАТО

Кулеба заявив, що Зеленського не покликали на переговори у НАТО

Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Словаччина висловила підтримку Україні в її прагненні стати частиною Європейського Союзу і НАТО.

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Особи
Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Ірина Геращенко
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,а зачем на серьёзной встрече клоун? Вот корпоратив будет обязательно пригласят!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пороха на такие встречи всегда приглашали. А об Зебила испачкаться боятся. Да и запах от нетонущей зебильной субстанции не располагает.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Levitsky Valery, с ума сошёл? Когда?!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Levitsky Valery, это ж когда пороха на встречу лидеров нато приглашали ? Будь так добр напомни из своих великих источников, а то даже всемогущий google не может ответить на этот вопрос.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да вы совсем больные??? Зеля-то тут каким боком?
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