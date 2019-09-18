Зеленського не покликали на важливі світові переговори: що трапилося

У грудні у Лондоні відбудеться зустріч лідерів НАТО, проте участь українського президента Володимира Зеленського в ній не передбачена.

Про це повідомив на спільному засіданні комітетів ВРУ з питань зовнішньої політики та євроінтеграції профільний віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба, передає УНІАН.

Так, народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко запитала, як нова влада бачить свою участь у саміті НАТО.

Зеленського не покликали на переговори НАТО

"Станом на сьогодні груднева зустріч визначена не як саміт НАТО, а як зустріч високого рівня. Зараз формат заходу з партнерами Альянсу під час цієї зустрічі не передбачений", – відповів їй Кулеба.

"Будемо відштовхуватися від реалій, від того, які можливості будуть надані нам НАТО", – додав він.

Кулеба також запевнив, що Україна використовує всі можливості взаємодії з Альянсом.

"І той факт, що президент планує зустрітися із членами Північноатлантичної ради НАТО (31 жовтня), я думаю, що є очевидно сигналом, що на вищому рівні відносини з Альянсом залишаються на високому порядку денному", – резюмував він.

Кулеба заявив, що Зеленського не покликали на переговори у НАТО Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Словаччина висловила підтримку Україні в її прагненні стати частиною Європейського Союзу і НАТО.

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