Зеленського не покликали на парад Перемоги в Москву: у Путіна пояснили

Президента України Володимира Зеленського не запросили на парад Перемоги в Москву, який відбудеться 24 червня.

Про це заявив прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Газета.ru". За його словами, під час ухвалення рішення акцент насамперед робився на відновленні запрошень офіційним главам держав СНД.

"Як ми знаємо, Україна не є де-факто, так і багато в чому де-юре, учасницею СНД, не виявляє бажання продовжувати роботу в цих структурах і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги", – висловився він.

Путін и Зеленський

Відомо, що вже підтвердили свою участь у заході лідери Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії, Абхазії і Південної Осетії.

Водночас, додав Пєсков, Кремль поки не отримав відповіді від президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Низка лідерів також отримали запрошення, і ми очікуємо від них підтвердження із дня на день", – виправдався прессекретар президента РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський парад до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні відбудеться в Москві 24 червня. Росіяни цього дня навіть отримають вихідний.