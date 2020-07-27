Зеленського на виборах готова підтримати третина українців, – опитування

Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б лише 30,2% українців, які визначилися з симпатіями й готові прийти на дільниці.

Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг". Відповідне опитування провели 15-20 липня серед 2000 громадян від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Згідно з дослідженням, друге місце в цьому рейтингу посідає співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко – за нього висловили готовність проголосувати 14,4% громадян. П’ятого президента Петра Порошенка підтримали б 13,7% опитаних, а лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 9,1%.

Крім цього, ще 5,8% проголосували б за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 3,9% – лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3,1% – експрем’єра Володимира Гройсмана, 3,0% – лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Дані соцопитування щодо ймовірних виборів президента (ratinggroup.ua)

Рейтинг інших кандидатів, підкреслюють соціологи, становить не більше ніж 3%, а ще приблизно 13% респондентів не визначилися з цим вибором.

Зауважимо також, що згідно з цим дослідженням діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 36% опитаних українців, а 56% – ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", президентська партія "Слуга народу" стрімко втрачає підтримку людей, а "Батьківщина" – відчутно нарощує.