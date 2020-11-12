Зеленського і Єрмака з COVID-19 госпіталізували в "Феофанію"
Президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли коронавірусом, знаходяться на лікуванні в "Феофанії".
Їх розмістили в ізольованих палатах столичної лікарні, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк "Українській правді". У палаті президента встановлений спеціальний зв'язок.
"Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", – розповів Подоляк.
За його словами, у Зеленського і Єрмака залишився стандартний графік роботи.
"Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.
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