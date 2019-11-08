Головна Новини
8 листопада • оновлено в 14:13
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Ірина Фриз
Ірина Фриз
Політик Всі статті автора

Зеленського хтось свідомо дискредитує

3.2т

В мене чим далі, тим більше складається стійке враження, що пана Зеленського хтось свідомо чи від наявності великої людської дурості дискредитує. Про що я в цей раз? Аргументую). На сайті president.gov.ua поставили повідомлення про завдання міністрам оборони, внутрішніх справ та об’єднаним з ветеранами окупованим територіям.

Зокрема там цілий абзац завдань Мінвету. А саме, мовою оригіналу: "Також Президент вважає за потрібне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи "Е-ветеран".

А тепер по суті. Пане Зеленський, Ваше оточення Вас такими повідомленнями до цугундера доведе, чесне слово! Яка концепція об’єднаного реєстру? Гоніть в шию тих, хто Вам це впарив. Повний треш.

Я не знаю хто займається у Вас в офісі ветеранами, що з’являються такі "перли", але дозволю собі проінформувати спільноту, яка читає Ваш сайт:

по-перше, Закон про Єдиний державний реєстр ветеранів ухвалено попереднім парламентом і підписано Президентом Петро Порошенко ще 1 березня цього року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2684-19#n5)

по-друге, на його (Закону) виконання Мінветом було розроблено положення про Єдиний державний реєстр ветеранів, яке погоджено з усіма пов’язаними міністерствами та ухвалено Кабміном Volodymyr Groysman 14 серпня (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-2019-%D0%BF);

по-третє, проект технічних умов для створення Єдиного державного реєстру ветеранів, за моїми розмірковуваннями, має бути вже завершено, а отже на часі написання/узгодження технічного завдання для реєстру;

📌по-четверте, на розробку Єдиного державного реєстру ветеранів мають бути закладні гроші в бюджеті на 2020 рік. На розробку, а не написання якоїсь концепції.....

🙃Сподіваюсь, що за цю тупу підставу відгрібатиме на лише адмін сайту

;)))

Є загальновідомий вислів - світа грає короля, а якщо це трупа і не грає, а виставляє 🤡....

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Ірина Фриз Ірина Фриз
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Фриз
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
2
5
Смішно
13
Цікаво
17
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Вот так "задачи" ставит Зеля...до конца года...90% работы уже сделано, 10% как то криво-косо доработают и отчитаются о "сокрушительной победе" новой власти...а "взяточников попередников" будем сажать!!! Это 73% дол...бов можно "росой" глазки окропить...Эти "рехформаторы" прозрачные, как стекло.)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! — Александр Сергеевич Пушкин,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пионер Василий
Пионер Василий
на хрін воно кому потрібне. це непорозуміння само справляється!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Reznik Anatolij
Reznik Anatolij
Пионер Василий, А правда,что по его внешнему виду не скажешь,что с дуба падал.?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки