В мене чим далі, тим більше складається стійке враження, що пана Зеленського хтось свідомо чи від наявності великої людської дурості дискредитує. Про що я в цей раз? Аргументую). На сайті president.gov.ua поставили повідомлення про завдання міністрам оборони, внутрішніх справ та об’єднаним з ветеранами окупованим територіям.

Зокрема там цілий абзац завдань Мінвету. А саме, мовою оригіналу: "Також Президент вважає за потрібне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи "Е-ветеран".

А тепер по суті. Пане Зеленський, Ваше оточення Вас такими повідомленнями до цугундера доведе, чесне слово! Яка концепція об’єднаного реєстру? Гоніть в шию тих, хто Вам це впарив. Повний треш.

Я не знаю хто займається у Вас в офісі ветеранами, що з’являються такі "перли", але дозволю собі проінформувати спільноту, яка читає Ваш сайт:

по-перше, Закон про Єдиний державний реєстр ветеранів ухвалено попереднім парламентом і підписано Президентом Петро Порошенко ще 1 березня цього року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2684-19#n5)

по-друге, на його (Закону) виконання Мінветом було розроблено положення про Єдиний державний реєстр ветеранів, яке погоджено з усіма пов’язаними міністерствами та ухвалено Кабміном Volodymyr Groysman 14 серпня (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-2019-%D0%BF);

по-третє, проект технічних умов для створення Єдиного державного реєстру ветеранів, за моїми розмірковуваннями, має бути вже завершено, а отже на часі написання/узгодження технічного завдання для реєстру;

📌по-четверте, на розробку Єдиного державного реєстру ветеранів мають бути закладні гроші в бюджеті на 2020 рік. На розробку, а не написання якоїсь концепції.....

🙃Сподіваюсь, що за цю тупу підставу відгрібатиме на лише адмін сайту

;)))

Є загальновідомий вислів - світа грає короля, а якщо це трупа і не грає, а виставляє 🤡....

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