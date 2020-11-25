Адміністрацію Зеленського чекає жорсткий тиск із боку США, – Березовець

США переходять у розряд більш жорсткого поліцейського щодо України, адміністрацію Володимира Зеленського чекає посилення тиску.

Про це OBOZREVATEL сказав аналітик Тарас Березовець, коментуючи можливе призначення Ентоні Блінкена на позицію держсекретаря США.

"Блінкен справді може бути на боці України в питаннях надання військової допомоги, але водночас він виконуватиме політику майбутнього президента США Байдена. А це контроль за Україною в плані виконання антикорупційних зобов'язань і реформування. Америка переходить у розряд більш суворого поліцейського й вимагатиме виконання зобов'язань у частині антикорупції та реформування. Адміністрацію Зеленського чекає чималий тиск", – зазначив він.

За його словами, представників Демократичної партії завжди цікавила не тільки сама демократія, але й боротьба з корупцією, дотримання прав людини й широкі міжнародні альянси.

А щодо таких країн, як Україна, – більше вимог й інспектувань щодо взятих на себе зобов'язань. Як приклад Березовець навів 12 візитів в Україну новообраного президента США ще в ролі віцепрезидента Джо Байдена за попередньої влади.

Більше про нову політику Блінкена щодо України читайте на OBOZREVATEL незабаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від Демократичної партії Джо Байден став першим в історії виборів у США, хто набрав понад 80 млн голосів виборців.