Зеленський ввів в Україні святкування дня фермера

Тимур Григоренко Політика 14:06, 3.06.2020 Оновлено: 14:43, 3.06.2020

В Україні затвердили новий свято – День фермера, яке буде щорічно відзначатися 19 червня.

Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив в своєму Телеграм-каналі, опублікувавши фото указу президента.

Володимир Зеленський

"Кабмін погодив указ президента. Тепер в Україні офіційно відзначатиметься День фермера – 19 червня", – йдеться в повідомленні.

В указі президента зазначено, що свято ввели з метою сприяння розвитку фермерського руху та на підтримку ініціативи громадськості.

В Україні ввели День фермера

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом він планує підписати указ про визнання Курбан-байраму і Ураза-Байрам державними релігійними святами.

Раніше президент Зеленський проігнорував річницю Томосу про автокефалію ПЦУ.

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