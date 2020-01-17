Зеленський помилує: "слуги народу" попалися на листуванні про Гончарука

У "Слузі народу" вважають малоймовірною відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це стало відомо з листування нардепів монобільшості у стінах Верховної Ради, передає Цензор.нет.

Так, нардеп Анатолій Драбовський обговорював із колегою заяву прем'єра, повідомивши: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує".

Також він відзначив той нюанс, що Гончарук написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського, однак за законом мав звертатися із цим питанням до Верховної Ради.

Давид Арахамія і нардепи від "Слуги народу" censor.net

Нардепи обговорили Гончарука censor.net

Нардепи обговорили Гончарука censor.net

У Раді вірять, що Зеленський "помилує" Гончарука

Як писав OBOZREVATEL, Гончарук після заяви про відставку все ж прийшов у Раду, однак вигляд мав досить веселий і усміхнений.

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