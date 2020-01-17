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17 січня • оновлено в 13:10
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Зеленський помилує: "слуги народу" попалися на листуванні про Гончарука

2.6т
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У "Слузі народу" вважають малоймовірною відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це стало відомо з листування нардепів монобільшості у стінах Верховної Ради, передає Цензор.нет.

Так, нардеп Анатолій Драбовський обговорював із колегою заяву прем'єра, повідомивши: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує".

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Також він відзначив той нюанс, що Гончарук написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського, однак за законом мав звертатися із цим питанням до Верховної Ради.

Давид Арахамія і нардепи від "Слуги народу"

Давид Арахамія і нардепи від "Слуги народу"

censor.net

Нардепи обговорили Гончарука

Нардепи обговорили Гончарука

censor.net

Нардепи обговорили Гончарука

Нардепи обговорили Гончарука

censor.net

У Раді вірять, що Зеленський "помилує" Гончарука

У Раді вірять, що Зеленський "помилує" Гончарука

Як писав OBOZREVATEL, Гончарук після заяви про відставку все ж прийшов у Раду, однак вигляд мав досить веселий і усміхнений.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Давид Арахамія Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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