Зеленський зв'язався із представниками ЄС і ООН через пандемію: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, а також із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час яких було обговорено ситуацію у країні та світі через пандемією коронавірусу.

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Зазначається, що насамперед глава держави висловив підтримку крокам, які вживають інституції ЄС і ООН для боротьби з поширенням хвороби у Європі та Америці, а також подолання негативних економічних наслідків, спричинених спалахом COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Окрім цього, він вказав на важливість скоординованих зусиль для подолання пандемії, вирішення гуманітарних питань, із якими стикаються громадяни України та інших країн світу, а також збереження безперешкодного руху товарів через кордони.

"Повністю підтримую вашу позицію щодо збереження "зелених" коридорів для товарів. Ми маємо зробити все можливе для підтримки наших економік", – сказав Зеленський Шарлю Мішелю.

В Офісі президента проінформували, що глава Європейської ради позитивно відзначив нещодавнє ухвалення українським парламентом законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності. Зі свого боку, Зеленський поінформував його також про безпекову ситуацію на Донбасі та стан реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.

"Сторони погодилися з неприпустимістю штучної інструменталізації пандемії коронавірусу для політичних цілей, а також підтвердили потребу у збереженні санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів", – додають в ОПУ.

Водночас зазначається, що такі ж питання Зеленський обговорював і з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем – роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримку України.

"Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках Глобального плану гуманітарного реагування ООН у сумі передбачених 165 мільйонів доларів", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш, Шарль Мішель

Співрозмовники також обговорили можливості надання допомоги Україною в боротьбі з пандемією.

"Просимо посприяти у залученні можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців-вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з іноземними партнерами для консолідації відповідних міжнародних зусиль", – наголосив президент.

Крім цього, йдеться у повідомленні його пресслужби, Зеленський "привернув увагу генсекретаря ООН до спроб використання кризи з коронавірусом із політичною метою", коли простежуються намагання штучно прив’язати питання зняття санкцій до заходів, необхідних для боротьби з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 1 квітня терміново звернувся до українців через коронавірус. Він наголосив, що в Україні щоденно триває боротьба з поширенням COVID-19.

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