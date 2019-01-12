Зеленський звинуватив відомий ЗМІ в тиражуванні ''дешевих чуток'': у чому справа

Команда кандидата в президенти України і відомого шоумена Володимира Зеленського заявила, що до провокацій проти їх лідера підключилися журналісти.

В її Telegram йдеться про статтю видання "Українська правда".

"Видання "Українська правда" розмістило інформацію про те, що команда Зеленського фінансується олігархами Коломойським і Фуксом. Ця інформація не відповідає дійсності. Просимо журналістів отримувати перевірену інформацію тільки у офіційних представників команди Зеленського, а не користуватися дешевими чутками", - йдеться в повідомленні.

Що стосується статті, про яку йде мова, то там йдеться: "Висування Зеленського аж ніяк не відбулося б без впливу Ігоря Коломойського, як би він це не спростовував. Перші чутки про намір артиста балотуватися в депутати привезли навесні 2018 з Женеви - з посиланням на слова Ігоря Коломойського ... Якщо влітку Зеленського розглядали тільки як альтернативу Вакарчука, який ніяк не міг зважитися на балотування, то зараз комік - вже найближчий конкурент Тимошенко, і в ряді областей підбирається до її 1-го місця".

"Зеленський - дуже вигідна фігура для гравця в шахи Ігоря Коломойського, за допомогою якої він може відігратися у президента Порошенка. Подвійні контакти таких осіб, як Павло Фукс, у цій грі тільки додають інтриги", - написала "Українська правда".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Олександр Демченко вважає, що Зеленський може відмовитися від участі в президентських виборах за 23 дні до дня голосування.

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