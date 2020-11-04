Зеленський звільнив Трофімова з ОП та знайшов йому нову посаду

Олексій Тітофф Політика 13:19, 4.11.2020 Оновлено: 14:12, 4.11.2020

Сергій Трофімов був звільнений с посади першого заступника керівника Офісу президента України.

Трофімов звільнився за поданою ним заявою, про що йдеться в указі голови держави №482/2020 від 4 листопада 2020 року.

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", – йдеться в документі.

Згідно з наступним указом №483/2020, Зеленський призначив Трофімова радником президента поза штатом.

"Призначити Трофімова Сергія Володимировича радником Президента України (поза штатом)", – зазначено в указі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що після місцевих виборів в Офісі президента України можливі значні кадрові зміни.

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