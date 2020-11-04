Зеленський звільнив Трофімова з ОП та знайшов йому нову посаду
Сергій Трофімов був звільнений с посади першого заступника керівника Офісу президента України.
Трофімов звільнився за поданою ним заявою, про що йдеться в указі голови держави №482/2020 від 4 листопада 2020 року.
"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", – йдеться в документі.
Згідно з наступним указом №483/2020, Зеленський призначив Трофімова радником президента поза штатом.
"Призначити Трофімова Сергія Володимировича радником Президента України (поза штатом)", – зазначено в указі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що після місцевих виборів в Офісі президента України можливі значні кадрові зміни.