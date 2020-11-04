Зеленський звільнив Трофімова з ОП та знайшов йому нову посаду

Сергій Трофімов був звільнений с посади Першого заступника керівника Офісу президента України.

Трофімов звільнився за поданою ним заявою, про що йдеться в указі голові держави №482/2020 від 4 листопада 2020 року.

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади Першого заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", – йдеться в документі.

Згідно наступного указу №483/2020, Зеленський призначив Трофімова радником президента поза штатом.

"Призначити Трофімова Сергія Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", – вказано в указі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що після місцевих виборів в Офісі президента України можливі значні кадрові зміни.