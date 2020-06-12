Зеленський звільнив посла у Франції, який домігся скасування реклами Danone з Пореченковим

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади посла України у Франції Олега Шамшура, який домігся скасування реклами компанії Danone на російському ринку за участю скандального актора Михайла Пореченкова.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з указу на сайті президента. Іншим указом Зеленський призначив на його місце Вадима Омельченка.

"Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці та з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом", – йдеться в документі.

Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка

Новий посол України у Франції Вадим Омельченко народився 1963 року. Він отримав юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові.

Зеленський звільнив Олега Шамшура president.gov.ua

Він двічі виконував обов'язки радника спікера Верховної Ради України, був консультантом парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Працював викладачем у Дипломатичній академії при МЗС України, а також в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка. З 2006 року очолював Інститут Горшеніна.

Зеленський призначив послом Вадима Омельченка president.gov.ua

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