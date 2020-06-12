Зеленський звільнив посла у Франції, який домігся скасування реклами Danone з Пореченковим
Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади посла України у Франції Олега Шамшура, який домігся скасування реклами компанії Danone на російському ринку за участю скандального актора Михайла Пореченкова.
Про це OBOZREVATEL стало відомо з указу на сайті президента. Іншим указом Зеленський призначив на його місце Вадима Омельченка.
"Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці та з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом", – йдеться в документі.
Новий посол України у Франції Вадим Омельченко народився 1963 року. Він отримав юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові.
Він двічі виконував обов'язки радника спікера Верховної Ради України, був консультантом парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Працював викладачем у Дипломатичній академії при МЗС України, а також в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка. З 2006 року очолював Інститут Горшеніна.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
французька компанія Danone в Росії зняла в рекламі своєї продукції відомого російського актора Михайла Пореченкова.
30 жовтня 2014 року Пореченков відвідав "ДНР" і виїхав на позиції бойовиків у районі донецького аеропорту. Там він зробив кілька пострілів по позиціях українських захисників ДАП із великокаліберного кулемета.
Український підрозділ компанії Danone виправдався за скандал навколо реклами Actimel з Пореченковим. У заяві наголошується, що Danone є частиною міжнародної групи, яка працює в 140 країнах світу, і не може впливати на рішення російського підрозділу.
Згодом на ситуацію гостро відреагували в посольстві України у Франції. Там зазначили, що великий бізнес повинен бути відповідальним і не може пропагувати "пособника кремлівських терористів".
Незабаром посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що компанія Danone вирішила відмовитися від реклами на російському ринку за участю актора Михайла Пореченкова.