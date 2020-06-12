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12 червня • оновлено в 08:38
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Зеленський звільнив посла у Франції, який домігся скасування реклами Danone з Пореченковим

  • Компанія Danone в Росії зняла в рекламі своєї продукції відомого російського актора Михайла Пореченкова

  • Він є затятим прихильником терористів "Л/ДНР", а в жовтні 2014 року стріляв з їхніх позицій по захисниках України

  • Своє обурення щодо реклами висловило посольство України у Франції

  • Згодом Danone таки вирішила припинити рекламну кампанію з Пореченковим

  • Незабаром Зеленський звільнив посла України у Франції та призначив нового

7.1т
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Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади посла України у Франції Олега Шамшура, який домігся скасування реклами компанії Danone на російському ринку за участю скандального актора Михайла Пореченкова.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з указу на сайті президента. Іншим указом Зеленський призначив на його місце Вадима Омельченка.

"Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці та з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом", – йдеться в документі.

Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка

Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка

Новий посол України у Франції Вадим Омельченко народився 1963 року. Він отримав юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові.

Зеленський звільнив Олега Шамшура

Зеленський звільнив Олега Шамшура

president.gov.ua

Він двічі виконував обов'язки радника спікера Верховної Ради України, був консультантом парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Працював викладачем у Дипломатичній академії при МЗС України, а також в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка. З 2006 року очолював Інститут Горшеніна.

Зеленський призначив послом Вадима Омельченка

Зеленський призначив послом Вадима Омельченка

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Михайло Пореченков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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