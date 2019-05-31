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Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ: хто він

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Президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) Григорія Остафійчука.

Про це йдеться в указі №341/2019 від 31 травня, опублікованому на сайті Адміністрації президента.

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", — наголошується в документі.

Григорій Остафійчук

Григорій Остафійчук

LIGA.net

Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ: хто він

Остафійчук народився 1 квітня 1971 року в Харкові.

  • У 1997 році закінчив юридичний факультет Київського університету внутрішніх справ і отримав кваліфікацію юриста.

  • З 1997-го по 2001-й рік — викладач кафедри кримінального процесу Харківського університету внутрішніх справ.

  • З 2007-го по 2011 рік обіймав посаду заступника прокурора Києва.

  • У 2013-2014 роках — доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права.

  • У червні 2014-го був прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру.

  • На посаду начальника Головного слідчого управління СБУ був призначений 23 червня 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення голови СБУ Василя Грицака.

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