Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ: хто він

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) Григорія Остафійчука.

Про це йдеться в указі №341/2019 від 31 травня, опублікованому на сайті Адміністрації президента.

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", — наголошується в документі.

Григорій Остафійчук LIGA.net

Остафійчук народився 1 квітня 1971 року в Харкові.

У 1997 році закінчив юридичний факультет Київського університету внутрішніх справ і отримав кваліфікацію юриста.

З 1997-го по 2001-й рік — викладач кафедри кримінального процесу Харківського університету внутрішніх справ.

З 2007-го по 2011 рік обіймав посаду заступника прокурора Києва.

У 2013-2014 роках — доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права.

У червні 2014-го був прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру.

На посаду начальника Головного слідчого управління СБУ був призначений 23 червня 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення голови СБУ Василя Грицака.

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