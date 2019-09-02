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2 вересня • оновлено в 19:02
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/ Політика

Зеленський звільнив Муженка з військової служби

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Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка з військової служби в запас.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави в понеділок, 2 вересня. Причиною звільнення вказано проведення організаційних заходів.

"Звільнити генерала армії України Муженка Віктора Миколайовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", – йдеться в документі.

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Зеленський звільнив Муженка з військової служби

24 канал

Генерал армії Віктор Муженко очолював Генеральний штаб Збройних Сил України з липня 2014 року. Зеленський зняв його з посади 21 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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Особи
Віктор Муженко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ Збройні сили України
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Зеленое чмо на велосипедах перестало ездить, боится что узнают и рыло наружу вывернут))))
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CARGO 100
CARGO 100
Побед не добился ...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
CARGO 100, та да... Ты ж ещё живой, падло!
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