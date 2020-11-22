Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який погорів на хабарі

Сергія Журмана офіційно звільнили з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області. Раніше його спіймали на хабарі в 10 тисяч доларів.

Відповідне розпорядження №510/2020-рп Володимира Зеленського від 20 листопада з'явилося на сайті президента.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, оперативники СБУ встановили, що чиновник, який також є депутатом Чернігівської обларади, вимагав 10 тисяч доларів США у місцевого жителя. У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території й узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею шість гектарів у Чернігівській області.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України спіймали під час отримання хабаря за закриття кримінального провадження, загальна сума якого – 200 000 доларів США.