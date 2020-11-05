Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА

Юрій Сергієнко Політика 19:31, 5.11.2020

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій – Івано-Франківської, Одеської та Сумської.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави №488/2020, №489/2020, №490/2020 від 5 листопада, які оприлюднені на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив голову Сумської ОДА Романа Грищенка, голову Одеської ОДА Максима Куцого, главу Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва.

Підставою у всіх випадках стали заяви керівників областей.

"Звільнити Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Звільнити Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Звільнити Федорова Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в документах.

Указ про звільнення Романа Грищенко.
сайт Офісу президента
Указ про звільнення Максима Куцого.
сайт Офісу президента
Указ про звільнення Віталія Федоріва.
сайт Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Трофімов був звільнений з посади першого заступника керівника Офісу президента України і призначений радником глави держави поза штатом.

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