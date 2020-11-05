Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій – Івано-Франківської, Одеської та Сумської.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави №488/2020, №489/2020, №490/2020 від 5 листопада, які оприлюднені на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив голову Сумської ОДА Романа Грищенка, голову Одеської ОДА Максима Куцого, главу Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва.

Підставою у всіх випадках стали заяви керівників областей.

"Звільнити Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Звільнити Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Звільнити Федорова Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в документах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Трофімов був звільнений з посади першого заступника керівника Офісу президента України і призначений радником глави держави поза штатом.