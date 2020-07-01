Зеленський звільнив главу АМКУ через рекордний штраф тютюновому монополісту, – журналіст

Президент України Володимир Зеленський 1 липня на нараді в Офісі президента нібито змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Про це написав у Facebook журналіст і блогер Юрій Бутусов. За його словами, офіційних коментарів поки немає, але інформація підтверджена з декількох джерел.

Причина конфлікту, за словами блогера, – рекордний штраф, який наклав Антимонопольний комітет на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" і виробників сигарет на 6,5 мільярда гривень. Це нібито вдарило по могутньому лобістові Борису Кауфману, якого в ЗМІ називають власником "Тедіса".

"Монопольну схему створили при Януковичі в 2011-му році. Штраф АМКУ змусив би виробників сигарет після завершення 10-річних контрактів розірвати угоду в 2021-му, а сам "Тедіс" був би змушений допустити на ринок роздрібних продажів інші компанії", – написав Бутусов.

За його словами, 23 червня суд повинен був почати розглядати справу щодо "Тедіса", але засідання перенесли.

"А вже 1 липня Зеленський прибрав голову АМКУ! Збіг? Не думаю. Тепер ситуація в судах для "Тедіса" стала виграшною. Згадалося, як вчора сказав президент на Нацраді реформ: "хтось повинен нести відповідальність і давати результат". Це про Кауфмана?" – задався питанням журналіст.

На його думку, президент Зеленський зробив незаконне втручання в діяльність АМКУ, оскільки комітет перебуває у сфері повноважень Кабміну.

"Можна припустити, що Кауфман зумів домовитися з усіма силовиками, з усім оточенням президента, і, як стало очевидним сьогодні, тютюнова монополія отримала підтримку самого Зеленського. Як тобі таке, чесний учителю Голобородько? Президент на стороні продавця сигарет, який вибудував систему за допомогою СБУ та МВС, і відчуває себе абсолютно захищеним від будь-яких штрафів", – написав Бутусов.

Він висловив надію, що під час розгляду питання відставки Терентьєва у Верховній Раді депутати поставлять питання, чому вона так раптово трапилася і що тепер буде зі штрафом "Тедісу".

"Очевидно, після звільнення Терентьєва Зеленський захоче призначити на пост глави АМКУ Ірину Копайгору – доньку свого викладача з Кривого Рогу, яку рік тому раптово призначили уповноваженою АМКУ", – припустив блогер.

Він також висловив думку, що скандал із "Тедісом" буде однією з найрезонансніших тем політичного літа. А звільнення Терентьєва – одним із найбільш очевидних свідчень політичної корупції та лобіювання монопольних схем вищим керівництвом України.

"Якщо Терентьєв дасть свідчення в НАБУ, то може вийти цікава історія. Зараз доля "Тедіса" в руках Верховної Ради, подивимося, скільки з депутатів виявляться "в долі". Громадяни, кидайте курити, подивіться до якої страшної корупції це призводить!" – підсумував Бутусов.

Зеленський звільнив главу АМКУ (Facebook Юрія Бутусова)

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