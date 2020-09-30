Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ після скандалів: усі подробиці

Вітольда Фокіна відсторонили з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 30 вересня. Його було опубліковано на сайті глави держави.

Зокрема, документом політика виведено зі складу делегації та звільнено від виконання обов'язків першого заступника її глави.

"Ha часткову зміну статті 2 Указу президента України від 5 травня 2020 року №167 "Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі"... вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі В. Фокіна, увільнивши його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації", – йдеться в указі, який набуває чинності з дня його опублікування.

Зауважимо, що перед цим про відсторонення Фокіна натякнули в ЗМІ, а також ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо у Facebook.

Як Фокін потрапив до ТКГ

Нагадаємо, що ввійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу прем'єр-міністру України в 1990-1992 роках Вітольдові Фокіну запропонував глава Офісу президента Андрій Єрмак, і той погодився.

Фокіну доручили відповідати за взаємодію з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, яких країна залучила до роботи в контактній групі. Глава делегації Леонід Кравчук навіть запевнив, що той допоможе налагодити взаємодію як із жителями Донбасу, які опинилися на непідконтрольній Україні території, так і з тими, хто виїхав звідти в інші регіони України.

Спершу це призначення не викликало якогось особливого інтересу в українців, бо схвально про нього відгукнулися політики й навіть президент Володимир Зеленський. Але прикметно, що з перших днів після отримання відповідної посади Вітольд Фокін почав роздавати інтерв’ю журналістам, і саме його бачення щодо розв'язання ситуації на Донбасі викликало резонанс у країні.

Чим відзначився Фокін у ТКГ

1. "Особливий статус усьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО"

Насамперед новопризначений перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам. За його словами, "і з того боку, і з іншого було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані".

"Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, розв'язати питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", – сказав він.

2. "Амністія як компроміс для Росії щодо Донбасу"

Крім того, політик запропонував піти на компроміс із Росією заради виконання Мінських домовленостей. На його переконання, в розмові з російською стороною і представниками "Л/ДНР" потрібно домогтися взаємних поступок.

"Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", – зазначив Фокін.

3. "Готовність до переговорів із ватажками "Л/ДНР"

Також Фокін заявив, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради. Він зазначив, що хоче відвідати непідконтрольні владі України території Донецької та Луганської областей.

"Хочу своїми очима побачити людей, дізнатися, чим вони дихають, який бачать варіант безконфліктно розійтися в цій ситуації. Кравчук сказав, що більшість жителів Донбасу не хоче повернутися в Україну. Я не знаю, на які дані він спирається – ще не обговорював цього з ним. Але часто наші з ним слова перекручують журналісти або в соцмережах", – пояснив Фокін.

Що стало причиною відсторонення Фокіна

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками та коментарями Вітольда Фокіна. Адже за трохи більш ніж два місяці перебування на посаді заступника голови української делегації в ТКГ політик відзначився багатьма скандальними заявами, які викликали резонанс в Україні.

Нещодавно ж українське суспільство глибоко обурили його слова про те, що він нібито не бачить жодних доказів війни Росії проти України на Донбасі. Після цього у Facebook піднялася хвиля критики проти політика, і люди зазначили, що Фокін має нести відповідальність за свою позицію.

Фокін намагався виправдатися за свої заяви

Ще будучи заступником глави української делегації в ТКГ, Вітольд Фокін сказав, що його присутність на недавньому засіданні в комітеті Верховної Ради з питань організації місцевого самоврядування було зумовлено не нормами закону, а винятково його "внутрішнім позивом".

На ньому він хотів виправдатися за свої висловлювання щодо Донбасу, які викликали бурхливу реакцію серед громадськості та в політичних колах, але депутати "знехтували" ним. У коментарі Vesti.ua політик заявив, що "ця історія чітко показала, хто є хто".

Зокрема, Фокін сказав, мовляв, щиро сподівався, що його присутність у ВРУ допоможе "уточнити деякі моменти, які викликали дискусію через його фрази". Політик уважає, що засоби масової інформації просто вирвали їх із контексту, а він сподівався, що його почують і зрозуміють.

"Але, на жаль, цього не трапилося. Я побачив, що в багатьох народних депутатів не було бажання розбиратися по суті. Вони не були настроєні ні на діалог, ні на конструктив. Тільки напад. Це сумно", – сказав Фокін.

Також він додав, що ця історія чітко показала, хто є хто, і висловив подяку не тільки тим, хто його підтримав, але й хто проявив свою сутність і справжні наміри.

"Ви намагалися закидати камінням мене, а потрапили в усіх жителів України. У всіх, хто проти війни. А я живу чесно. Люблю нашу країну і наш народ. Я відданий Україні і завжди відстоюватиму її інтереси. А головне – я щиро хочу миру. І продовжуватиму робити все, що від мене залежить, для того, щоб мир у нашій країні настав якомога швидше", – підсумував Фокін.

Однак у результаті Зеленський підписав указ про відсторонення Вітольда Фокіна з посади в ТКГ.

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