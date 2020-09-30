Фокін вилетів з ТКГ щодо Донбасу: кому було потрібно це призначення і чи буде заміна

Президент Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі. Головною причиною послужило те, що він "відступив від справедливої оцінки" тимчасової окупації Росією Криму та окремих районів Донбасу, заявивши, що РФ не воює на сході України. Після такого висловлювання обурився весь український політикум, включаючи главу Офісу президента Андрія Єрмака. Хоча саме він лобіював на цю посаду.

Чим керувалася влада під час призначення Фокіна, який ніколи не вважав Росію агресором, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фокін і ТКГ

Півтора місяця тому, 18 серпня, Зеленський призначив Фокіна в ТКГ. Потрапив він туди завдяки знайомству своєї внучки, тусовщиці Марії Фокіної з Єрмаком. Про це Марія зізналася в одному зі своїх недавніх інтерв'ю. За її словами, це було їхнє особисте рішення, щоб дідусь почав займатися питанням Донбасу і вони з Єрмаком "знайшли в цьому спільну мову".

Ситуація загострилася, коли Фокін почав говорити, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, тому що вона "деморалізує супротивника". Також він не визнавав факт російсько-української війни, а саму РФ не вважав агресором. Ці тези Фокін повторив на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 29 вересня.

"Неприємно вражені особистими оцінками і коментарями Фокіна. Кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Цим заявам вже надано належну оцінку і насамперед – суспільством, яке заплатило більшу ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти", – заявили в Офісі президента.

"Фокін, на війні, якої, як Ви говорите, немає, загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Саур-Могилою та Іловайськом! Мерзотник. "Їх там немає" – це слова Путіна, а не представника України. Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, щонайменше, знову на пенсію", – різко обурився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ. У нас іде війна, в якій Росія – сторона конфлікту, а не спостерігача. І саме тому, а також через анексію Криму, Захід застосував проти Росії санкції", – одним з останніх до всього цього додав і Єрмак.

У владі "переводять стрілки" на Кравчука?

Добре, що влада через півтора місяця нарешті відреагувала на позицію Фокіна щодо війни на Донбасі, про яку він, до речі, заявляв ще на її початку – 6 років тому. Дивно тільки, чому не врахували це на етапі його відбору на посаду першого заступника. Деякі депутати, до яких OBOZREVATEL звернувся за коментарями, які не беруться обговорювати кадрову політику Єрмака. Але й не заперечують, що це було його особисте рішення. Щоправда, є і такі, хто намагається перекласти відповідальність на главу ТКГ Леоніда Кравчука.

Але перший президент запевнив OBOZREVATEL, що до призначення Фокіна не має ніякого відношення.

"Не знаю, чим керувалися при владі, коли призначали Фокіна і не хочу придумувати. З депутатами щодо його кандидатури не консультувалися", – пояснила OBOZREVATEL депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Призначаючи Фокіна, Єрмак намагався компенсувати нестворення консультативної ради, на який він дав згоду РФ у березні. Щоправда, дуже легка компенсація, тому що консультативна рада передбачалася як окремий орган, який має право ухвалювати якісь рішення. А ініціативи Фокіна – це просто ініціативи Фокіна", – припустив в недавньому інтерв'ю OBOZREVATEL журналіст і донеччанин у ТКГ Сергій Гармаш.

Хто займе місце Фокіна в складі ТКГ?

Поки незрозуміло, хто саме замінить Фокіна і чи буде взагалі призначення. Хоча минулого тижня в ЗМІ вкидували інформацію, що це може бути наближений до Зеленського заступник голови фракції "Слуга народу", нардеп Микола Тищенко. Днями він, до речі, увійшов до створеної парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

"Не розумію, в якому взагалі вигляді там може бути Тищенко! І головне навіщо? Якщо ми хочемо і далі перетворювати переговори в цирк, давайте введемо туди ще Рабиновича ... Як то кажуть, щоб зробити дурість очевидною, потрібно довести її до абсурду", – обурився Гармаш.

Щоправда, перший заступник голови делегації України в ТКГ і віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков уже запевнив, що консультації з призначення Тищенка навіть не проводилися.

"Кадрові вибори приймаються президентом і Офісом президента, я на це не впливаю. Але вважаю, що немає такої великої необхідності шукати заміну Фокіну. У нас є хороша група переговірників, це сильна команда, яка працює в групі", – додала Кравчук.