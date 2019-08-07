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Зеленський звернувся з екстреним проханням до Меркель і Макрона

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести телефонні переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це голова держави повідомив на брифінгу у середу, 7 серпня, у Києві. Переговори стосуватимуться дати узгодження зустрічі "нормандської четвірки".

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"Сьогоднішній перший дзвінок був президенту РФ, другий буде до Туреччини з президентом Макроном... Я б також хотів з'єднатися сьогодні, якщо буде час у пані Меркель, і домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не говорили одне одному, що цього року має бути зустріч у нормандському форматі. Скільки ще людей повинні загинути в цьому році? Тому я хочу, щоб ця зустріч відбулася найближчим часом", – додав Зеленський.

При цьому він додав, що хотів би, щоб зустріч у "нормандському форматі" відбулася, попри всі попередні дипломатичні домовленості.

"Щоб ми по-людськи ставилися одне до одного і розуміли, що це дуже важливо", – зазначив президент.

Зазначимо, що на 7-8 серпня заплановано візит президента до Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вранці у середу, 7 серпня, провів переговори із главою Росії Володимиром Путіним.

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Особи
Володимир Зеленський Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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CARGO 100
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"... второй будет в Турцию." А в санаторий то зачем?
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Сидушов Николай
Сидушов Николай
Офигеть он экстренный. Наших парней вчера убили, а оно экстренно только сегодня обратилось.
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
А зачем ему встреча в Нормандском формате? Неужели Украина созрела таки для выполнения Минских договоренностей? Сомневаюсь, даже если президент созрел - нацики не позволят...
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