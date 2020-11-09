Зеленський звернувся до українців, згадавши перли Азарова

Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем української писемності та мови й зізнався, мовляв, завжди жалкував про те, що в шкільні та студентські роки йому не вдалося належно вивчити українську.

У цьому контексті він пригадав те, як знав її експрем’єр-міністр Микола Азаров. Відповідне звернення глави держави опубліковано в його офіційному Telegram-каналі.

"Я народився у Кривому Розі, в російськомовній сім’ї. Пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, що подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння. І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, – у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього прем’єр-міністра", – зазначив Зеленський.

Водночас заявив, що з іншого боку в усьому цьому є й позитив. Адже, за його словами, опановувати українську в дорослому віці – це неймовірні емоції.

"Це ніби вперше в житті підкорити гірську вершину й затамувати подих від краси навкруги. Ніби вперше побачити найкращі світові полотна, почути найкращу музику, відвівати легендарні місця нашої планети. І я по-доброму заздрю всім, у кого ці відчуття попереду", – додав президент.

Також він висловив переконання: те, що українці не розмовляють державною мовою, не означає, що вони її не люблять чи не поважають, не є патріотами України.

Він підкреслив, що є багато громадян, котрі з різних причин не змогли опанувати українську, й закликав інших допомогти їм у цьому.

"Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета. Закохайте їх в українську мову! Вона має бути мовою єднання, братерства, щирості, добра, свободи, поваги та любові одне до одного. Адже вона – найпрекрасніша у світі! З Днем української писемності та мови!" – підсумував президент.

Привітання Зеленського Telegram-каналі Zelenskiy/Official

Текст привітання президента Telegram-канал Zelenskiy/Official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дипломати ЄС та США привітали українців із Днем писемності та мови віршами й назвали улюблені слова. У мережі було опубліковано їхні відеозвернення.