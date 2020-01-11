Зеленський терміново звернеться до українців після гучного зізнання Ірану: онлайн-трансляція

У суботу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українського народу щодо ситуації зі збиванням літака МАУ в Тегерані іранською ракетою.

Термінове відеозвернення запланували одразу після того, як Іран визнав свою провину в помилковому влучанні ППО системою в український лайнер (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, перед цим Зеленський обіцяв провести консультації з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами. Також має відбутися телефонна розмова президента з главою Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

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Зеленський терміново звернеться до українців після гучного зізнання Ірану

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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