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11 січня • оновлено в 18:33
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Зеленський терміново звернеться до українців після гучного зізнання Ірану: онлайн-трансляція

10т
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У суботу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українського народу щодо ситуації зі збиванням літака МАУ в Тегерані іранською ракетою.

Термінове відеозвернення запланували одразу після того, як Іран визнав свою провину в помилковому влучанні ППО системою в український лайнер (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, перед цим Зеленський обіцяв провести консультації з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами. Також має відбутися телефонна розмова президента з главою Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

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Зеленський терміново звернеться до українців після гучного зізнання Ірану

Зеленський терміново звернеться до українців після гучного зізнання Ірану

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
літак
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Godunko Roman
Godunko Roman
у гідранта на фотці вираз побитої гузиці... Так зображають кишкову інфекцію, а не сум....
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1
0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Нет в Украине президента, есть и.о.
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2
2
2 из 3 ответов | показать все
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Иванович Юрий, Вы невольно подыграли троллям.
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2
1
васильевич василий
васильевич василий
Иванович Юрий, Да и государства Украины тоже нема . Есть дикая территория
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