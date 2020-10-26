Зеленський звернувся до українців після місцевих виборів

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
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Володимир Зеленський звернувся до українців після місцевих виборів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після першого туру місцевих виборів-2020. Він назвав наявність вільних виборів розкішшю, але виборчу систему далеко не ідеальною.

За його словами, на результати все ще впливають брудні гроші і нечесні медіаресурси. Заяву опублікували на офіційній сторінці Зеленського в Facebook.

"Але ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна", – зазначив президент.

Зеленський сказав, що українська молодь вважає місцеві вибори не такими важливими, як вибори президента. Однак мер міста і місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж президент, підкреслив він.

"Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проектів – все це і багато іншого не в повноваженнях президента. Це те, що можуть і повинні робити мери і депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей", – написав Зеленський.

Президент висловив упевненість, що українці сформують відповідальну і ефективну місцеву владу. Він пообіцяв співпрацю на умовах чесності і щирості між центральною владою і місцевими представниками.

Повний текст звернення Зеленського:

На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна.

З іншого боку, в нас завжди занадто багато передвиборчих емоцій. Ми все ще не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного. Шукати компроміси. Співпрацювати. І тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна. Якщо сьогодні запитати в людей на вулицях, що вони думають про вибори, більшість українців відверто скаже: та швидше б усе це закінчилося! Хочемо тиші і... правди. Відповідальності. Щирості. Ось, до речі, чого й досі бракує в нашій великій політиці.

Але ще раз наголошу на тому, яку все ж таки розкіш ми маємо. У світі немало "демократій" – за самовизначенням. Справжніх демократій не так уже й багато. Таких, де вибір людей дійсно має значення. У нас вибір точно є. І дійсно має велике значення. Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є – часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді. Думають: вибори – то не важливо, тим більше місцеві. Це ж не Президента обирають. Хочу нагадати кожному: все в цьому житті справді залежить від того, як вирішиш ти. Або – як вирішить хтось за тебе. Ось чому вибори важливі. Маємо цього навчитися. Сьогодні. Завтра. Завжди. Особиста відповідальність за будь-який вибір – тільки так формуються зрілі й конкурентні суспільства.

Окремо відзначу, що мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж Президент. Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проектів – усе це та багато іншого не в повноваженнях Президента. Це те, що можуть і повинні робити мери та депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей. Але чи працюють вони на тебе? Чи будуть вони працювати в нових реаліях? Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою. Це вкрай важливо для країни. Бо це – саме про якість життя. Про те, з чим пересічний громадянин стикається щодня і що формує його уявлення про професійність влади загалом. Але наголошу. Президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила, а також загальнодержавний розвиток. Місцева влада – це конкретні питання "тут і зараз", це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні.

Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками.

І пам'ятаймо: ми – вільні й ми маємо право самостійно обирати свій шлях. Україна – це ти!

Президент виступив зі зверненням.
Звернення Президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Після закриття виборчих дільниць о 20:00 з'явилися результати екзитполів – опитування відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших великих містах країни.

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