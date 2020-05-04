Зеленський звернувся до українців через медреформу. Відео

Президент України Володимир Зеленський виступив із новим відеозверненням до народу. У ньому він торкнувся теми медреформи, давши зрозуміти, що хід її другого етапу буде переглянутий.

Заява глави держави з'явилася на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зазвичай ми звертаємось до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони. З перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа – панацея, інші, що це – смерть. Нам була потрібна неупереджена та об'єктивна оцінка. Не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків", – сказав Зеленський.

"Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти усі позитивні моменти і терміново виправити помилки", – додав він.

За словами Зеленського, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 330 лікарень в Україні. Крім того, майже 1000 лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служба.

Володимир Зеленський "Думская"

"Все це викликає низку запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи складали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу? Як сталося, що один виклик швидкої оцінили аж у 75 грн? Чому за інсульт та інфаркт суми на папері як мінімум вдвічі менші від реальної вартості? За новим механізмом деяким лікарням коштів вистачить хіба на дверний замок і плакат "Ми закрились, тримайтесь, успіхів", – попередив президент.

"Обласні дитячі лікарні недоотримують майже 200 млн грн. На межі закриття більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів. Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги та ситуацій, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до неї у вівторок. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину", – сказав український лідер.

"Ми не можемо всього цього допустити. Бо інакше це буде називатися не реформа, а диверсія. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення, визнання помилок та їх виправлення", – наголосив він.

Зеленський висловив упевненість у тому, що глобальна вимога одна: реформою мають бути задоволені всі – і пацієнти, і медики всіх рівнів.

"Питання до реформи не означають, що ми вважаємо нашу медицину ідеальною і що нічого не потрібно змінювати. Від початку коронавірусу, як ніхто інший, я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми. І єдине, завдяки чому вона ще жива, – це наші медики", – переконаний президент.

"Я не можу допустити того, що 50 тисяч із них опиняться на вулиці. Під час війни ніхто не скорочує власну армію. Наші лікарі сьогодні – це теж військо, яке захищає здоров'я українців. Тому я чекаю відповідних рішень від усіх уповноважених осіб", – підсумував він.

Також у зверненні президент зазначив, що різкий вихід із карантину може коштувати країні до 120 тисяч смертей.

"Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемося до звичного ритму життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також заявив, що країна не може допустити масового скорочення лікарів і медпрацівників. Він зазначав, що зараз іде аудит МОЗ, метою якого є аналіз старту другого етапу медреформи і припинення скорочення медиків, яке не можна вважати оптимізацією.