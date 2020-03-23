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23 березня • оновлено в 18:15
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Зеленський розніс політиків за хайп на коронавірусі

4.9т
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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 березня, вчергове звернувся до українців через коронавірус, розкритикувавши деяких політиків за хайп на темі COVID-19.

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Відповідне відео транслювали українські телеканали. Воно також було опубліковано пресслужбою президента у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Окремо хочу звернутися до деяких наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайп фактично дорівнює мародерству", – сказав він.

Глава України вказав на поширювані фейки про те, що під час режиму надзвичайного стану влада нібито "під шумок протягне деякі непопулярні рішення".

"Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі, по своєму досвіду і по своїм, якщо можна так сказати, життєвим принципам", – підкреслив президент.

"Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус знімає маски з людей: хтось готовий допомагати людям, а хтось намагається спекулювати і продавати маски закордон. Суспільство дасть цьому свою оцінку", – додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін відео

Зеленський також розповів, що літак із Китаю доставив в Україну першу партію тестів, захисних засобів і апаратів ШВЛ. Очікуються також поставки з Південної Кореї і Німеччини. МВФ, Світовий банк і ЄБРР, за словами українського лідера, готові допомагати країні.

"Ми багато працюємо. Наш девіз в останні дні: "Виспимося після коронавірусу". Кожен губернатор, голова облради, мер і регіональний бізнес повинні забути про власні амбіції та працювати в команді, не думаючи про майбутні місцеві вибори", – зазначив президент.

Він подякував українським медикам і прикордонникам, військовим, співробітникам "Укрпошти", які доставляють пенсії, соціально відповідальному бізнесові та волонтерам, які допомагають країні.

"Нам усім потрібно подорослішати. Нам дісталася в спадок не ідеальна медична система, але вона тримається, тримається на людях. Давайте не доведемо їх до стану, коли вони будуть падати від перевтоми або будуть змушені вибирати, кого лікувати, а кого ні", – закликав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін дозволив аптекам на період карантину займатися доставкою ліків на будинок. Таке рішення було прийнято на засіданні в понеділок, 23 березня.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
видео політика
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Этoт cвин пейсaтый угрoбит миллиoны укрaинцев, здесь дaже вaнгoй не нужнo быть! Вoт тoлькo вoпрoс - этo специaльнo твaрь делaет, или пo тупoсти свoей?
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2
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Нет смысла этого тyпoго клоуна даже слушать, тyпее президента чем этот дayн у нас еще не было, даже овощ - профессор по сравнению с этим шутом гороховым!
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3
0
Pollak John
Pollak John
просто никто уже не верит ни единому твоему слову .Как собственно и всей твоей команде Зе .
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