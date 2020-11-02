Зеленський звернувся до глави КСУ Тупицького і закликав "не ламати людям голови"

Президент Володимир Зеленський закликав главу Конституційного Суду Олександра Тупицького подати у відставку.

З таким зверненням глава держави виступив увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Зеленський наголосив, що не "відступатиме назад" і не збирається відкликати свій законопроєкт про звільнення всього складу КСУ.

"Я не хочу образити його [Тупицького], але якщо в нього є і залишилася хоч якась гідність, у нього є сім'я і люди поруч, які бачать реакцію суспільства, бачать реакцію політиків, бачать реакцію президента... І щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди не ламали голову, як ухвалити той чи інший закон, він повинен просто піти у відставку. Я вважаю, що це найліберальніше рішення, яке ми можемо ухвалити. І потім спокійно перейти до оновлення складу КСУ", – сказав президент.

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