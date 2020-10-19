Зеленський звернеться до українців з трибуни Ради: OBOZREVATEL дізнався головні тези

У вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українців з трибуни парламенту, в якому зробить акцент на питаннях безпеки держави і окупованих територій.

OBOZREVATEL з'ясував головні тези з промови глави держави. Так, Зеленський попросить дотримуватися рекомендацій і вимог щодо боротьби з епідемією коронавірусу, розповість про ініціативу щодо окупованого Криму, пояснить необхідність нового економічного підходу для Донбасу, а також розвінчаємо "зраду" про українську армію.

Боротьба з COVID-19 в Україні

"Рекорди з кількості захворілих стаються щодня, на жаль Україна не виключення. Адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки. Та це не відміняє елементарні правила. Я хочу звернутись до громадян, які не дивлячись на страшні щоденні цифри або взагалі не носять маски або роблять це для галочки. Маска на вашому обличчі – це безпека інших людей. Депутатів це також стосується".

Акцент на питанні про Крим

"Ми створюємо формат Кримська платформа. Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострову. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з країнами Європейського Союзу, Великобританією, Канадою, Туреччиною. Багато хто, виразив готовність доєднатися та брати в ній активну участь".

Чому потрібен новий економічний підхід до ситуації на Донбасі

"УВже сьогодні на вільних територіях Донеччини і Луганщини ми будуємо новий Донбас. Сильний, сучасний, безпечний і заможний. Але щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови. Нам потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, що включатиме податкові і митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею вже почалася".

Розвиток Збройних сил України

"Були фейкові повістки у воєнкомат, страшилки, що Зеленський розвалить армію. Все це було. Але є беззаперечні факти. У 2020-му році бюджет на армію став найбільшим в історії України. В часи корона-кризи він не зменшився ні на одну гривню. І не розганяйте будь-ласка зраду, що у 21-му році ми скоротимо кошти на військо. Я не дозволю це зробити".

Нові військово-морські бази

"Ми починаємо будувати, що важливо – не спільно, не у партнерстві, не комусь, а Україна і для України – дві державні українські воєнно-морські бази, для захисту чорноморського регіону".