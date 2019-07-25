Зеленський зустрівся зі "слугами народу": розсекречені перші подробиці

У четвер, 25 липня, в Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу": вони обговорили принципи роботи у Верховній Раді.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники зустрічі, на ній були присутні практично всі майбутні нардепи від політсили, обрані як за списком, так і в мажоритарних округах.

Кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, що на зустрічі йшлося про загальні принципи майбутньої роботи у Верховній Раді.

Володимир Зеленський Сайт президента України

"Не брехати. Не красти. Не відступати. Це квінтесенція того, що він (Зеленський. – Ред.) говорив", – сказав Гетманцев.

За словами кандидата, вони обговорили майбутні плани політсили.

"Ми говорили про те, що для нас важливо залишитися в історії держави, не зганьбити себе, свою політичну силу, свої сім'ї... Це така світоглядна основа, на якій ми будемо надалі будувати свої взаємини у фракції, і в своїх діях будемо від цього відштовхуватися", – зазначив Гетманцев.

Крім того, декілька учасників зустрічі повідомили, що на заході також був присутній в. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов.

Як розповів 19-ий номеру у списку "Слуги народу" Денис Монастирський theБабель, Зеленський акцентував увагу на тому, щоб не було кнопкодавства і прогулів. Проте, додав він, перший день засідання парламенту не обговорювали.

"Буквально з першого місяця роботи ми маємо розглянути цілий пакет законів у кожній сфері — від дрібних правок до серйозних великих законів, які блокують зростання економіки України. Кожна сфера має свої гарячі питання — і антикорупційна, і сфера правоохоронних органів, сфера економіки, освіти. Якщо говорити про правоохоронні органи, то це правка Лозового, про яку йшлося вже не один рік: її треба терміново скасувати, це абсолютно корупційна норма", — пояснив Монастирський.

Він зазначив, що з наступного тижня майбутні депутати від партії навчатимуться у Київській школі економіки, де вивчатимуть політичну стратегію, макроекономіку, бюджетний процес, публічну політику, стратегічні комунікації. Загалом це буде однотижневий інтенсив на основі методик Гарвардського курсу викладання для дорослих, підсумував Монастирський.

Видання додало, що на заході було присутньо понад 200 майбутніх народних депутатів від партії.

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Пізніше Зеленський заявив, що заступник глави його Офісу Руслан Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.

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