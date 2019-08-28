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Зеленський зустрівся із радником Трампа з нацбезпеки: про що говорили

1.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Вони обговорювали пріоритетні заходи щодо зміцнення партнерства між країнами, зокрема і двосторонні переговори, повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

Також Зеленський і Болтон говорили про можливе поглиблення співпраці в сферах безпеки й оборони, енергетичної безпеки та реформи ЗСУ.

"Президент України висловив надію, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу щодо Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання США до "нормандського формату", – повідомили в ОПУ.

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Володимир Зеленський і Джон Болтон

Володимир Зеленський і Джон Болтон

ОПУ

Раніше повідомлялася попередня інформація, що зустріч Зеленського і президента США Дональда Трампа відбудеться у Варшаві (Польща).

Як писав OBOZREVATEL, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив готовність США брати участь у переговорах в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Болтон в президентском кресле сидел?
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