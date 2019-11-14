Головна Новини
14 листопада • оновлено в 20:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський зустрівся з послами G7: про що говорили

821
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7).

Як повідомила пресслужба глави держави, сторони обговорили хід реформ в Україні.

У зустрічі також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники – Андрій Смірнов, Юлія Ковалів і Ігор Жовква.

Зеленський заявив, що "ми не втрачаємо часу і робимо все, щоб дійсно змінити країну". Він розповів, що робота ведеться в декількох напрямках, зокрема – над ухваленням і виконанням законів, які "часто непопулярні, але важливі для поліпшення економічного клімату в Україні".

Новини
В Офісі Зеленського спіймали хабарників: НАБУ оголосило підозри

Особливу увагу під час зустрічі було приділено боротьбі з корупцією і судовій реформі. Також мова йшла про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

Зеленський зустрівся з послами G7: про що говорили

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня зустріч із послами країн "Великої сімки" провів глава Офісу президента Андрій Богдан. Він пішов проти бізнесмена Ігоря Коломойського, виключивши повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Реформи в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Реформи в Україні Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
xолуй отчитывается перед хозяевами за выполнение задания по продаже украинской земли.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги