Зеленський зустрівся з послами G7: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7).

Як повідомила пресслужба глави держави, сторони обговорили хід реформ в Україні.

У зустрічі також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники – Андрій Смірнов, Юлія Ковалів і Ігор Жовква.

Зеленський заявив, що "ми не втрачаємо часу і робимо все, щоб дійсно змінити країну". Він розповів, що робота ведеться в декількох напрямках, зокрема – над ухваленням і виконанням законів, які "часто непопулярні, але важливі для поліпшення економічного клімату в Україні".

Особливу увагу під час зустрічі було приділено боротьбі з корупцією і судовій реформі. Також мова йшла про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня зустріч із послами країн "Великої сімки" провів глава Офісу президента Андрій Богдан. Він пішов проти бізнесмена Ігоря Коломойського, виключивши повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал