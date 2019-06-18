Зеленський зустрівся з Меркель: перші підсумки переговорів

У вівторок, 18 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як передає "Інтерфакс-Україна", Зеленський із делегацією прибув до резиденції німецького лідера. Президента вітали почесна варта й оркестр. Повідомляється, що Меркель зустріла Зеленського рукостисканням і провела до будівлі.

За підсумками переговорів Меркель заявила, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" пройде 12 липня цього року.

Також німецький канцлер підкреслила, що санкції з Росії можуть бути зняті тільки в разі прогресу в реалізації Мінських домовленостей. Водночас вона зазначила, що не обговорювала із Зеленським питання розширення санкцій проти РФ.

Крім того, президент України сказав, що позиції Києва і Берліна щодо "Північного потоку-2" діаметрально протилежні.

Додамо, що Зеленський вже провів офіційну зустріч із головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, повідомляє прес-служба АП.

За підсумками зустрічі глава держави заявив, що після обрання нового парламенту хоче реалізувати запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалити закони про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент і скасування депутатської недоторканності.

"Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – підкреслив гарант.

Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни на Донбасі й повернення заручників. Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 або 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Президент акцентував, що Україна розпочинає проект розвитку Донбасу вже зараз.

"І тут Європа може допомогти. Нам потрібно відновлювати школи, дитсадки, дороги, яких немає", – пояснив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зустріч Зеленського і Меркель

Зеленський і Меркель Телеграм-канал Apasov_fm

Зустріч Зеленського і Шойбле Прес-служба АП

Зеленського також супроводжували секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віцепрем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.

Нагадаємо, що припинення війни на Донбасі й налагодження економічних зв'язків стане основною темою переговорів президента Зеленського і канцлера Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою 17 червня прибули в Париж (Франція) з одноденним офіційним візитом.

Пізніше в Єлисейському палаці відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, а також спільна пресконференція президентів.

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