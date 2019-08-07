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Зеленський зустрівся з Ердоганом: усі подробиці

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 серпня, офіційно зустрівся з главою Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Подія сталася в столиці країни Анкарі. На площі перед офіційною резиденцією Ердогана прозвучали гімни двох країн, інформує прес-служба Адміністрації президента України (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Після цього глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти Туреччини і представили членів офіційних делегацій.

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Відомо, що разом із Зеленським у Туреччину приїхав секретар РНБО Олександр Данилюк, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко, заступник керівника АП Олексій Гончарук та інші.

Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган

Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган

president.gov.ua

"Після завершення церемонії розпочалися переговори Зеленського й Ердогана у форматі "віч-на-віч". Також заплановані українсько-турецькі переговори під головуванням президентів у розширеному складі", – сказано в повідомленні.

Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Зеленський

Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Зеленський

president.gov.ua

Фото із зустрічі

Фото із зустрічі

Укринформ

Відзначимо, під час виступу перед кримськотатарської громадою в Туреччині український президент заявив, що окупований Росією Крим повернеться до складу держави.

Зеленський прибув до Анкари 7 серпня. Він пробуде там два дні. У Стамбулі президент зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм I.

Фото із зустрічі

Фото із зустрічі

president.gov.ua

Фото із зустрічі

Фото із зустрічі

president.gov.ua

Фото із зустрічі

Фото із зустрічі

Укринформ

Фото із зустрічі

Фото із зустрічі

president.gov.ua

Фото із зустрічі

Фото із зустрічі

president.gov.ua

Фото із зустрічі

Фото із зустрічі

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, виступаючи на публіці 7 серпня, Володимир Зеленський захрип і закашлявся. Пізніше він зізнався, що це через хворобу.

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Особи
Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина Анкара
Теги
Україна політика фотографии видео
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Эрдаган кисловат. Думает: а мой друг Вова одобрит? Не?
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CARGO 100
CARGO 100
Посмотрите на фото ..."Реджеп Тайип Эрдоган фотографу: бильать, это кто?"
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Зеленский на каблуках?
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CARGO 100
CARGO 100
Захаров Дмитрий, а смысл?
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