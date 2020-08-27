Зеленський зустрівся із заступником Помпео в Кривому Розі

Президент України Володимир Зеленський 26 серпня зустрівся з заступником державного секретаря США Стівеном Біганом під час робочої поїздки в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Відзначається, що заступник Майка Помпео приїхав на малу батьківщину Зеленського заради цієї зустрічі.

Зеленський порушив питання двостороннього співробітництва України та США, зокрема про фінансову та військову підтримку нашої держави. Біган зазначив, що США є стратегічним партнером України, і підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку в штатах.

Зеленський і Біган зустрілися в Кривому Розі Пресслужба Офісу президента

Президент України поінформував Бігана про стан переговорів про закінчення війни на Донбасі і просування до миру в Мінському і Нормандському форматах. Заступник держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного і повного режиму припинення вогню протягом 31 дня.

Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якомога швидше повернутися до нормального життя і відновити роботу всіх галузей економіки.

Говорячи про міжнародну політику, Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори. Також сторони обмінялися думками щодо подій у Білорусі, погодившись, що ситуація вимагає стабілізації і мирного врегулювання.

Крім того, Володимир Зеленський та Біган відвідали ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Зеленський і Біган відвідали "АрселорМіттал Кривий Ріг" Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, державний секретар США Майк Помпео привітав президента України Володимира Зеленського з тим, що на Донбасі вже 31 день немає бойових втрат.